聽新聞
test
0:00 / 0:00
北一女等3高中 將各減招一班
受少子女化衝擊及配合一○八課綱推動，台北市教育局昨宣布，一一三學年公私立高中職，每班調降一人，其中北一女、成功高中、內湖高中等三校，因配合課綱增課需求，需更多教室，各申請減一班。教育局推估，北市整體公私立高中職招生人數，將比一一二學年度減少八七九人。
經調整，一一三學年起，公立學校每班級人數由卅五人調降至卅四人，私立學校由四十八人調降至四十七人。北一女、成功高中明年將各少五十五、五十六人，內湖高中預計減五十三人。
成功高中校長孫明峯表示，明年校舍改建，一棟大樓會拆，決定減一個普通班。
內湖高中校長董家莒說，學校近年陸續規畫減班，明年高一將再減一班，剩十八班，多餘教室空間規畫更多選修課使用；北一女校長室秘書吳銘祥也說，考量學校空間分配，今年也提出減班需求，希望給學生更好的學習環境。
各校皆認為政策是配合少子化趨勢，家長卻擔心明星高中名額減少，學生壓力更大。
孫明峯表示，調降班級人數除了改善教育現場環境，師生互動也會更好。董家莒說，新加坡高中一班才廿多人，台灣收卅四人還是很多，減招讓老師可多照顧學生。
北市國中家長會聯合會總會長劉一寬說，北一女等明星學校明年都調整人數，前端學生、家長心裡壓力較大須調適。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言