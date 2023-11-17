聽新聞
test
0:00 / 0:00

北一女等3高中 將各減招一班

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
北一女、成功高中、內湖高中等校申請減班，校方考量少子化及校舍空間需求，將調整招生人數。本報資料照片
北一女、成功高中、內湖高中等校申請減班，校方考量少子化及校舍空間需求，將調整招生人數。本報資料照片

受少子女化衝擊及配合一○八課綱推動，台北市教育局昨宣布，一一三學年公私立高中職，每班調降一人，其中北一女、成功高中、內湖高中等三校，因配合課綱增課需求，需更多教室，各申請減一班。教育局推估，北市整體公私立高中職招生人數，將比一一二學年度減少八七九人。

經調整，一一三學年起，公立學校每班級人數由卅五人調降至卅四人，私立學校由四十八人調降至四十七人。北一女、成功高中明年將各少五十五、五十六人，內湖高中預計減五十三人。

成功高中校長孫明峯表示，明年校舍改建，一棟大樓會拆，決定減一個普通班。

內湖高中校長董家莒說，學校近年陸續規畫減班，明年高一將再減一班，剩十八班，多餘教室空間規畫更多選修課使用；北一女校長室秘書吳銘祥也說，考量學校空間分配，今年也提出減班需求，希望給學生更好的學習環境。

各校皆認為政策是配合少子化趨勢，家長卻擔心明星高中名額減少，學生壓力更大。

孫明峯表示，調降班級人數除了改善教育現場環境，師生互動也會更好。董家莒說，新加坡高中一班才廿多人，台灣收卅四人還是很多，減招讓老師可多照顧學生。

北市國中家長會聯合會總會長劉一寬說，北一女等明星學校明年都調整人數，前端學生、家長心裡壓力較大須調適。

北一女

延伸閱讀

女狼師性侵男童受害不只1人？桃教育局不排除擴大調查

少子化衝擊！北市明星高中職減招百人 家長憂：孩壓力恐增加

北一女、成功新學年將減班原因曝光 北市高中職明年減招逾800人

新北公幼廚工被曝缺百人 教育局：提高留任薪資達3.4萬

相關新聞

北一女等3高中 將各減招一班

受少子女化衝擊及配合一○八課綱推動，台北市教育局昨宣布，一一三學年公私立高中職，每班調降一人，其中北一女、成功高中、內湖...

高中生大隊接力使出「鬼步」還拿第一 眾人驚呼：好囂張

近期在網路上流傳著一種叫「Slick back」的飄浮舞步，又稱「鬼步」，引發不少人學習模仿，但舞步實在太難，多數人挑戰不成功反而看起來十分搞笑。不過近日雲林虎尾高中的運動會裡，有一名學生在大隊接力時就使出這招舞步，影片被拍下上傳到抖音，引來眾人驚呼。

北一女、成功新學年將減班原因曝光 北市高中職明年減招逾800人

受到少子女化趨勢及配合108課綱推動，台北市教育局今天表示，新學年預計調降公私立高中職班級人數，每班調降1人，其中北一女...

少子化衝擊！北市明星高中職減招百人 家長憂：孩壓力恐增加

受到少子女化趨勢及配合108課綱推動，北市教育局拍版，新學年將調降公私立高中職班級人數每班調降1人，預估較112學年度招...

雲林偏鄉國中斥資1.8億元 全面重建打造科技校園

雲林縣四湖鄉飛沙國中校舍歷經53個寒暑，校園建物難敵歲月催危與傷老，急需重建。雲林縣府協助向教育部爭取1億8千多萬元進行...

金門多年國小跨海桃園后厝體驗雙馬騎跡 與馬匹零距離接觸

今年5月份桃園市后厝國小六年級畢業生跨海到金門的多年國小進行軍事戶外教育體驗學習，約定兩校互訪，日前改由多年國小學生回訪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。