北一女等3高中 將各減招一班

受少子女化衝擊及配合一○八課綱推動，台北市教育局昨宣布，一一三學年公私立高中職，每班調降一人，其中北一女、成功高中、內湖高中等三校，因配合課綱增課需求，需更多教室，各申請減一班。教育局推估，北市整體公私立高中職招生人數，將比一一二學年度減少八七九人。

經調整，一一三學年起，公立學校每班級人數由卅五人調降至卅四人，私立學校由四十八人調降至四十七人。北一女、成功高中明年將各少五十五、五十六人，內湖高中預計減五十三人。

成功高中校長孫明峯表示，明年校舍改建，一棟大樓會拆，決定減一個普通班。

內湖高中校長董家莒說，學校近年陸續規畫減班，明年高一將再減一班，剩十八班，多餘教室空間規畫更多選修課使用；北一女校長室秘書吳銘祥也說，考量學校空間分配，今年也提出減班需求，希望給學生更好的學習環境。

各校皆認為政策是配合少子化趨勢，家長卻擔心明星高中名額減少，學生壓力更大。

孫明峯表示，調降班級人數除了改善教育現場環境，師生互動也會更好。董家莒說，新加坡高中一班才廿多人，台灣收卅四人還是很多，減招讓老師可多照顧學生。

北市國中家長會聯合會總會長劉一寬說，北一女等明星學校明年都調整人數，前端學生、家長心裡壓力較大須調適。