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日本大飯町訪淡水 國中生全日語介紹獲日方驚喜

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區公所與福井縣大飯町等一行人參訪竹圍高中，竹圍高中七年級國中生，以全日語方式來介紹淡水與竹圍高中，讓日方相當驚喜。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區公所與福井縣大飯町等一行人參訪竹圍高中，竹圍高中七年級國中生，以全日語方式來介紹淡水與竹圍高中，讓日方相當驚喜。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區與日本福井縣大飯町今年7月簽署「友好交流都市備忘錄」，淡水區公所與福井縣大飯町教育委員會菅原泰一教育長、國際交流協會田中秀樹會長、福井縣若狹灣觀光聯盟部長昨(14)日參訪淡水區公所、竹圍高中、淡江高中，竹圍高中七年級國中生，以全日語方式來介紹淡水與竹圍高中，讓日方相當驚喜

淡水區長巫宗仁表示，這次不僅非常歡迎大飯町教育委員會、國際交流協會、福井縣若狹灣觀光聯盟至淡水參訪交流，更加深雙方教育及觀光，促進彼此的發展，創造出侯友宜市長一直希望的彼此「共好」。

竹圍高中楊耀焜校長表示，雙方互相交流中日教育理念及學校特色，互動熱烈，更深化彼此友好關係，期盼未來有更進一步的學生交流。

竹圍高中雙方不僅是交換見面禮，校方更有七年級國中生，以全日語方式來介紹淡水與竹圍高中，讓日方相當驚喜。更展現出竹圍高中不只是在教育、體育有好表現，更重視國際語言的學習，盼能雙方留下美好印記，更加深入實質交流，相互分享學習內容與經驗，建立持續交流之基石。

淡水 驚喜

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