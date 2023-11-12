科展越來越競爭 資訊領域是重要趨勢
「旺宏科學獎」得獎名單今日出爐，本次從592支隊伍中脫穎而出的金牌得主王冠侖來自師大附中。該校教務主任柯冠銘表示，在大學保送、政府資源投入的情況下，近來的科展競賽都越來越競爭，校長王淑麗則說，學生參與資訊領域的科學研究會是重要趨勢，但各項基礎研究也需均衡發展。
長期推動科學人才培養的旺宏教育基金會從2002年開始舉辦「旺宏科學獎」，從第1屆的189支參賽隊伍，到今年第22屆有592隊，20年來已經累計22000名師生參賽。
本年度獲得金牌獎的學生王冠侖來自師大附中，柯冠銘受訪時說，現在的旺宏科學獎、台北市科展、奧林匹亞競賽都越來越競爭，一方面是獲獎有助於保送大學校系，另一方面是政府投入很多資源在培養科學人才，在資源更多的情況下，有興趣的學生也就更願意投入，甚至是從國小、國中一路參加科展到高中。
王淑麗觀察，未來學生參與資訊領域的科研會是很重要的趨勢，該校今年就接受神通集團的捐贈成立AI實驗室，讓學生有機會接觸先進科技。此外，有別於其他學校，師大附中校內的「資訊室」是一級單位，全校資訊設備的建置、資訊相關計畫都由這個處室在執行，同時彰顯這個領域的重要性。
但王淑麗也強調，各項基礎科學都是研究之母，師大附中在數學、物理、化學等各領域都均衡發展，除了今日以資訊領域研究拿下金牌獎的王冠侖以外，該校還有以地球科學領域獲得銀牌獎、以數學領域拿下優等的學生。
柯冠銘表示，這幾年師大附中開始在旺宏科學獎得獎，無形中就越來越多師生投入科展的行列。王淑麗也說：「這是正向循環」，盼能以校長的角色持續鼓勵校內的科研風氣，本次獲獎學生將在週四的朝會上頒獎，希望帶給學生激勵。
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