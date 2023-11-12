打字忘切輸入法可翻譯 師大附中生奪旺宏科學獎最大獎

打中文忘記切換輸入法，可透過演算法直接翻譯成中文？旺宏科學獎12日進行頒獎，參賽作品含括生物、資訊與數學等領域，最大獎金獎是由師大附中王冠侖同學獲得，他直言自己就是因為常忘記切換輸入法，所以才想到用演算法進行翻譯。另有同學用語音辨識讓無字幕影片產生活動字幕，還有學生用水膠，盼從空氣中凝結飲用水。

很多生活化研究

旺宏科學獎以化學、生物、電子電機、地球科學、資訊、數學、機械與物理等領域進行分類，在192個參賽作品中，最終有19件作品入圍。中研院院長廖俊智稱讚說，今年的參賽作品都很有創意，將很多生活中的「問題」一一設法解決，沒有像一般學術論文一樣死板，盼高中生能繼續啟發科學創意。

19件作品中有12件優等、6件銀牌獎與1件金牌獎。台南女中的謝蕎羽同學，利用聚異丙基丙烯醯胺等材質製作水膠，從大氣中吸收水蒸氣轉化為可用水的研究而獲得優等獎；花蓮高中的陳恩泓同學，則以「輔助聽障人士之影片情境化字幕實現探討」獲得銀牌獎，透過語音辨識，讓聽障者能更感受到影片傳達的情緒。

忘記切換也能翻譯

本屆金牌獎由師大附中王冠侖同學以「修正未切換注音輸入法產生之字元」，利用演算法將未切換注音輸入的亂碼翻譯成中文而得獎。由於王冠侖在花絮影片中直言自己得到金牌的機會很低，被問到得獎感想如何？他靦腆笑說，自己從不會寫程式到學會機器學習，一路走來很不容易，感謝大家的幫助與支持。

王冠侖坦承，由於他傳訊息給家人跟同學時很容易忘記切換成注音輸入，因此一直被抱怨，才會想到這個題目。冠侖的指導老師李柏翰也說，冠侖現在高二，想到題目的時候是高一，還是自己主動找到他想要做這個題目，從完全不會，到可以處理大型AI模型，可感受到他對程式的熱情。

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