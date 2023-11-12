快訊

卸任後要做什麼？ 蔡總統曝「這事」可列選項

跑攤說掀口水戰...盧秀燕批不跑攤「怎了解民意」 林靜儀：跑了好幾千場

肺癌晚期患者逾6成 專家點出「這些生活習慣」很重要

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打字忘切輸入法可翻譯 師大附中生奪旺宏科學獎最大獎

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
旺宏科學獎12日公布得獎結果，金獎由師大附中王冠侖以「修正未切換注音輸入法產生之字元」獲獎。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
旺宏科學獎12日公布得獎結果，金獎由師大附中王冠侖以「修正未切換注音輸入法產生之字元」獲獎。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

打中文忘記切換輸入法，可透過演算法直接翻譯成中文？旺宏科學獎12日進行頒獎，參賽作品含括生物、資訊與數學等領域，最大獎金獎是由師大附中王冠侖同學獲得，他直言自己就是因為常忘記切換輸入法，所以才想到用演算法進行翻譯。另有同學用語音辨識讓無字幕影片產生活動字幕，還有學生用水膠，盼從空氣中凝結飲用水。

很多生活化研究

旺宏科學獎以化學、生物、電子電機、地球科學、資訊、數學、機械與物理等領域進行分類，在192個參賽作品中，最終有19件作品入圍。中研院院長廖俊智稱讚說，今年的參賽作品都很有創意，將很多生活中的「問題」一一設法解決，沒有像一般學術論文一樣死板，盼高中生能繼續啟發科學創意。

19件作品中有12件優等、6件銀牌獎與1件金牌獎。台南女中的謝蕎羽同學，利用聚異丙基丙烯醯胺等材質製作水膠，從大氣中吸收水蒸氣轉化為可用水的研究而獲得優等獎；花蓮高中的陳恩泓同學，則以「輔助聽障人士之影片情境化字幕實現探討」獲得銀牌獎，透過語音辨識，讓聽障者能更感受到影片傳達的情緒。

忘記切換也能翻譯

本屆金牌獎由師大附中王冠侖同學以「修正未切換注音輸入法產生之字元」，利用演算法將未切換注音輸入的亂碼翻譯成中文而得獎。由於王冠侖在花絮影片中直言自己得到金牌的機會很低，被問到得獎感想如何？他靦腆笑說，自己從不會寫程式到學會機器學習，一路走來很不容易，感謝大家的幫助與支持。

王冠侖坦承，由於他傳訊息給家人跟同學時很容易忘記切換成注音輸入，因此一直被抱怨，才會想到這個題目。冠侖的指導老師李柏翰也說，冠侖現在高二，想到題目的時候是高一，還是自己主動找到他想要做這個題目，從完全不會，到可以處理大型AI模型，可感受到他對程式的熱情。

【更多精采內容，詳見

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

師大附中 演算法 機器學習 旺宏

延伸閱讀

山東15歲少年 獲清華大學丘成桐數學科學培養計畫錄取

以數學遊戲、樹屋發想 南市3億元打造校園遊戲場

閱讀數學／《異能》要員金斗植到底飛多快？ 數學算給你看（有雷）

質疑陳雪生辦公室主任買票…李問遭告妨害名譽 連江檢不起訴

相關新聞

科展越來越競爭 資訊領域是重要趨勢

「旺宏科學獎」得獎名單今日出爐，本次從592支隊伍中脫穎而出的金牌得主王冠侖來自師大附中。該校教務主任柯冠銘表示，在大學...

師大附中王冠侖奪旺宏科學獎金牌 解決注音輸入問題

今年「高中的諾貝爾獎」——旺宏科學獎得獎名單出爐，由師大附中學生王冠侖獲得金牌獎，將可獲得總計40萬元的獎學金。他的研究...

打字忘切輸入法可翻譯 師大附中生奪旺宏科學獎最大獎

打中文忘記切換輸入法，可透過演算法直接翻譯成中文？旺宏科學獎12日進行頒獎，參賽作品含括生物、資訊與數學等領域，最大獎金獎是由...

皮鞋脫膠緊急捆黏登台 一甲國中國樂團奪高市第1

高雄市路竹區一甲國中國樂團在今年高雄市學生音樂比賽拚第1，成軍5年，首次奪得國樂合奏組特優，取得全國比賽代表權。賽前學生...

縮小體育資源城鄉差距 長榮航空幼苗計畫雲林登場

長榮航空城市觀光馬拉松「幼苗計畫-校園深耕巡迴」第5站雲林，共有6校、近200位學生參與跑步訓練，今在雲林縣立斗南高中登...

登臨小百岳最高峰 彰化偏鄉孩子完成另類成年禮

大塔山有台灣小百岳最高峰之稱，塔山步道林相優美，昨天彰化縣香田國小12名五年級學童和8名師長步行6小時，走上小百岳最高峰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。