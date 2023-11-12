打字忘切輸入法可翻譯 師大附中生奪旺宏科學獎最大獎
打中文忘記切換輸入法，可透過演算法直接翻譯成中文？旺宏科學獎12日進行頒獎，參賽作品含括生物、資訊與數學等領域，最大獎金獎是由師大附中王冠侖同學獲得，他直言自己就是因為常忘記切換輸入法，所以才想到用演算法進行翻譯。另有同學用語音辨識讓無字幕影片產生活動字幕，還有學生用水膠，盼從空氣中凝結飲用水。
很多生活化研究
旺宏科學獎以化學、生物、電子電機、地球科學、資訊、數學、機械與物理等領域進行分類，在192個參賽作品中，最終有19件作品入圍。中研院院長廖俊智稱讚說，今年的參賽作品都很有創意，將很多生活中的「問題」一一設法解決，沒有像一般學術論文一樣死板，盼高中生能繼續啟發科學創意。
19件作品中有12件優等、6件銀牌獎與1件金牌獎。台南女中的謝蕎羽同學，利用聚異丙基丙烯醯胺等材質製作水膠，從大氣中吸收水蒸氣轉化為可用水的研究而獲得優等獎；花蓮高中的陳恩泓同學，則以「輔助聽障人士之影片情境化字幕實現探討」獲得銀牌獎，透過語音辨識，讓聽障者能更感受到影片傳達的情緒。
忘記切換也能翻譯
本屆金牌獎由師大附中王冠侖同學以「修正未切換注音輸入法產生之字元」，利用演算法將未切換注音輸入的亂碼翻譯成中文而得獎。由於王冠侖在花絮影片中直言自己得到金牌的機會很低，被問到得獎感想如何？他靦腆笑說，自己從不會寫程式到學會機器學習，一路走來很不容易，感謝大家的幫助與支持。
王冠侖坦承，由於他傳訊息給家人跟同學時很容易忘記切換成注音輸入，因此一直被抱怨，才會想到這個題目。冠侖的指導老師李柏翰也說，冠侖現在高二，想到題目的時候是高一，還是自己主動找到他想要做這個題目，從完全不會，到可以處理大型AI模型，可感受到他對程式的熱情。
▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言