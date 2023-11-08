彰化勵志中學獲雙獎 昔「問題學生」考上社工系盼助迷惘學弟妹

彰化縣勵志中學今年榮獲透明晶質獎及政府服務獎雙殊榮，校長林家如大膽募集企業資源，設置「勵志夢想學院」，也有以前的問題學生在校長和老師的關愛引導下，已考上大學社工系，希望有朝一日能當上老師，幫助和他一樣曾迷惘的學弟妹。

彰化縣勵志中學2021年改制後，校長林家如帶領一群熱血的矯正人員及教師，以生命教育為核心，引進大量外部資源，辦理多元課程、並建立實習場域，去年獲得透明晶質獎試評獎特優，今年再獲得第1屆透明晶質獎「創新廉能措施」類優選機關，及第6屆政府服務獎「社會關懷」得獎機關，今天在國家圖書館接受法務部第1屆透明晶質獎頒獎典禮表揚。

林家如代表受獎後表示，為了讓在校生可以實習，出校生可以短暫謀生，大膽提出建置「勵志夢想學院」想法，一開始許多人告訴她不可能，或是完成至少要3到5年，甚至建置期間還曾接獲黑函檢舉，但透過公私協力，在一群為善不欲人知企業家協助下，夢想學院在1年內完成，由企業捐助經費，學院購買相關設施，提供學生學習技能的實習場域，讓學生為日後的出路舖路。

林家如說，學生缺什麼、想學什麼，就儘量給，就怕他們不學。有一名學生來自問題單親家庭，因交上壞朋友誤入歧途，在林家如和老師們的循循善誘下，先考上公立高職，後又考上大學社工系，甚至把林家如當成媽媽，親膩的叫「二媽」，學生希望未來也能當老師，幫助和她自己一樣的學弟妹。

「希望孩子的才能及自信被看到」，林家如說，藉由翻轉感化教育，來改寫孩子們的生命故事，最近學校還大膽辦理戶外教學，帶口琴隊及薩克斯風學生到桃園藝文特區進行廉政快閃演出，矯正教育絕對不僅止於高牆內，這就是我們要的「溫度、感動、幸福味」。