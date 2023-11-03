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高中英聽一試 拿C的最多 5499人不及格

聯合報／ 記者許維寧李芯／台北報導

大考中心昨公告一一三學年高中英語聽力測驗第一次考試成績，共九萬八一八八人應考，有別一一二學年，一一三成績等級拿Ｃ的學生最多，占三成七；拿下最高等級Ａ的學生占二成，比去年略降，另有五四九九人拿下不及格Ｆ級。

景美女中英文教師黃足滿認為，一○八課綱上路後，英聽出題逐漸改變，學生得在短時間內根據圖表判讀資訊，再加上習慣吸收速食式資訊，反導致統整能力沒有這麼好。

大考中心副主任岳修平表示，英聽成績等級為Ａ級的考生約占百分之廿、Ｂ級百分之卅六點二、Ｃ級百分之卅七點四，而Ｆ級為百分之五點七。其中拿等級Ａ、Ｂ的學生占比，較一一二學年略降，但拿Ｃ的考生占比則略增，也是近三年來較高的一屆，但拿Ｆ的考生占比則是近三年來最低。

大考中心昨也公告一一三年招生採計英聽成績的校系統計，繁星推薦有四十四個，申請入學有卅四個校系，雙雙創下近四年最少。全中教理事長高孟琳強調，教學現場不會偏廢英語教學聽讀說寫任何一項，校系採計也不會對英語教學產生太大影響。

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英語 英聽

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2成高中英聽奪A級 對答題型表現差

大學校系愈來愈不採計英聽 教團：教學現場不受影響

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高中英聽測驗一試成績今寄發 上午9時可上網查

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