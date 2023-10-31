他見校園紅布條師鐸獎得主名「老師一定很強！」 校友憶：王者之聲

每年在教師節前夕，都會頒發「師鐸獎」感謝老師們的耕耘和貢獻。日前有一名網友發文表示，在桃園龜山國中的外牆看見一紅色刊板狂賀獲獎的老師，讓他覺得這間學校「老師一定都很強吧」，引發同學們熱議。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示「老師一定都很強吧」，從照片中可見，在桃園龜山國中的外牆上，豎立著數個紅色刊板，其中有一刊板上寫著「狂賀本校王者強老師，榮獲111年度桃園市師鐸獎」，讓PO深覺這間學校的「老師一定都很強吧」。

照片PO出後，在網路上引起熱烈迴響「恭喜強老師」、「這名字取的真好」、「這名字太酷了」「龜山王者強，真強」、「桃園龜山國中」、「本校王者，強老師」「他真的是王者，很強」、「我們以前都叫強哥」、「我必須要說拿師鐸獎是真的蠻厲害的」、「各位家長好，我是數學王者強老師。『強老師好、強老師好、強老師好』，各位家長好，我姓王」。

其中有一位網友指出「咦？30年前我國中老師就這個名字，該不會是同一人吧？」，於是釣出不少同校校友們回應「就是他，我國中的時候都叫他強哥」、「這是我的實習指導老師」、「他是我們以前的生教組長」、「我國中社會老師、哈，他啥都能教啊！30年前他教我們工藝」、「是我的母校欸！難怪那麼眼熟，老師人不錯，年紀蠻大的但還是很靈活」、「他講話叫做王者之聲」。