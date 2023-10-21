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聯合盃作文花蓮初賽登場 2000學子競筆讚考題生活化

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
聯合盃作文大賽花蓮初賽今天在四維高中登場，近2000名學生分成6組切磋文筆。記者王燕華／攝影
聯合盃作文大賽花蓮初賽今天在四維高中登場，近2000名學生分成6組切磋文筆。記者王燕華／攝影

聯合盃作文大賽花蓮初賽今天在私立四維高中登場，全縣近2000名學子磨練文筆，地主四維高中就有184人報名，相當踴躍。作文比賽要在60分鐘內完成一篇文章，考生反映題目很生活化，好發揮，每次來參加，都覺得作文能力進步了。

由花蓮縣政府與聯合報系主辦的作文大賽，是全縣每年一度的作文盛事，今年邁入第17年，四維高中不只提供場地，也鼓勵學生報名參加，也因長年訓練，四維的學生在縣內國語文競賽、聯合盃作文大賽成績都很好。

立委傅崐萁、縣府代理祕書長饒忠今天由四維高中校長蔡忠和、聯合報事業處發行展業部分廣中心副理李宗翰一同巡視考場，關心考生應試狀況。

萬榮國中8年級陳沛吟為參加比賽，5點多就起床，坐火車到花蓮市應考，8年級考題是「稅收讓生活更美好」，她以日常生活經驗切入，不難下筆；慈大附中三年級李奕萱從小3起每年參加，覺得「愈寫愈快」，對思考邏輯很有幫助，她的題目是「我看網路匿名版」，因為學校就有匿名版，寫下平日觀察和心得。

高中職組題目「我想要策畫那樣的展覽」，有些考生沒有辦展經驗，一時「卡住」。四維高中普通科2年級顏萌均笑說，看到題目嚇一跳，卡超久，思考若自己是策展人，設計理念是什麼？要邀哪些漫畫家？順利完成。

傅崐萁說，透過作文大賽有助訓練學生的文筆和邏輯思考能力，希望作文大賽能夠一直辦下去。

聯合盃作文大賽花蓮初賽今天在四維高中登場，立委傅崐萁（後排右四）等人到場關心並支持。記者王燕華／攝影
聯合盃作文大賽花蓮初賽今天在四維高中登場，立委傅崐萁（後排右四）等人到場關心並支持。記者王燕華／攝影
聯合盃作文大賽花蓮初賽今天在四維高中登場，立委傅崐萁（右）前往支持，簽名留念。記者王燕華／攝影
聯合盃作文大賽花蓮初賽今天在四維高中登場，立委傅崐萁（右）前往支持，簽名留念。記者王燕華／攝影
聯合盃作文大賽花蓮初賽今天在四維高中登場，立委傅崐萁（前排中）與校長蔡忠和（右）、聯合報事業處發行展業部分廣中心副理李宗翰等人一同巡視考場。記者王燕華／攝影
聯合盃作文大賽花蓮初賽今天在四維高中登場，立委傅崐萁（前排中）與校長蔡忠和（右）、聯合報事業處發行展業部分廣中心副理李宗翰等人一同巡視考場。記者王燕華／攝影

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花蓮 傅崐萁 語文競賽 作文

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