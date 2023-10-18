墊底男孩得第一！高職生自述成長過程贏得日語演講冠軍
高雄市樹德家商應用日語科學生王丞賢參加第25屆全國高中高職日語演講比賽，以國中時沉迷網路遊戲，成績總是全班倒數第一、二名的「墊底男孩爭一二」為題，途述自己國中時總是成績墊底，後來重新審視人生觀，努力學習日語，終能站上比賽舞台，榮獲全國第一名，將受邀遊學日本一周。
王丞賢說，國中時因沉迷於遊戲，成績總是敬陪末座。每次考完試，同學總是笑著對他說：王丞賢，你又得第一了！久而久之他也開始自嘲又拿下第一。但國三時因看了改編自真實故事的日本電影「墊底辣妹」 而深受啟發，開始反思並找到了自己的目標學習日語。「決定學習日文的那一刻，也啟動了改變自己人生的按鍵。」
進入樹德家商應用日語科後，王丞賢積極參加各項的日語比賽，比別人花更多的時間練習日語，國中時沉迷網遊戲，現在則專心在網路自學日語，並在高二就取得日語能力檢定最高級N1。家長對於孩子的改變感到由衷的高興與驕傲，很感謝科主任涂碧芬與教師張佳娜、丹羽路子，因老師們的教導與關懷，丞賢不再成績墊底，孩子開始對課業、志趣用心學習。
涂碧芬說，應日科每年都培育許多日語達人，這次代表學校參賽的王丞賢，在老師的鼓勵下，高一開始積極參與各項校外競賽，曾榮獲台灣2022「聯合國永續發展目標(SDGs)議題融入在地關懷-專題簡報」第一名、第十屆全國高中職日語簡報比賽第一名。樹德家商應用日語科受邀參加日本經濟大學主辦「日本全國高中生商業計劃競賽」，榮獲「特別賞」，是這項競賽首例以海外嘉賓參賽而獲獎的國內隊伍。
樹德家商校長陳清美表示，王丞賢以自己真實故事「墊底男孩爭一二」為內容，不僅為自己爭取到全國日語演講第一的殊榮，也帶給與會師長、同學更多的感動與啟發，證明無論過去如何，只要有確切的目標，持續努力，每個人都有機會獲得成功。
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