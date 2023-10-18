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墊底男孩得第一！高職生自述成長過程贏得日語演講冠軍

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
樹德家商應用日語科學生王丞賢勇奪全國高中職生日語演講比賽第一名。圖／樹德家商提供
樹德家商應用日語科學生王丞賢勇奪全國高中職生日語演講比賽第一名。圖／樹德家商提供

高雄市樹德家商應用日語科學生王丞賢參加第25屆全國高中高職日語演講比賽，以國中時沉迷網路遊戲，成績總是全班倒數第一、二名的「墊底男孩爭一二」為題，途述自己國中時總是成績墊底，後來重新審視人生觀，努力學習日語，終能站上比賽舞台，榮獲全國第一名，將受邀遊學日本一周。

王丞賢說，國中時因沉迷於遊戲，成績總是敬陪末座。每次考完試，同學總是笑著對他說：王丞賢，你又得第一了！久而久之他也開始自嘲又拿下第一。但國三時因看了改編自真實故事的日本電影「墊底辣妹」 而深受啟發，開始反思並找到了自己的目標學習日語。「決定學習日文的那一刻，也啟動了改變自己人生的按鍵。」

進入樹德家商應用日語科後，王丞賢積極參加各項的日語比賽，比別人花更多的時間練習日語，國中時沉迷網遊戲，現在則專心在網路自學日語，並在高二就取得日語能力檢定最高級N1。家長對於孩子的改變感到由衷的高興與驕傲，很感謝科主任涂碧芬與教師張佳娜、丹羽路子，因老師們的教導與關懷，丞賢不再成績墊底，孩子開始對課業、志趣用心學習。

涂碧芬說，應日科每年都培育許多日語達人，這次代表學校參賽的王丞賢，在老師的鼓勵下，高一開始積極參與各項校外競賽，曾榮獲台灣2022「聯合國永續發展目標(SDGs)議題融入在地關懷-專題簡報」第一名、第十屆全國高中職日語簡報比賽第一名。樹德家商應用日語科受邀參加日本經濟大學主辦「日本全國高中生商業計劃競賽」，榮獲「特別賞」，是這項競賽首例以海外嘉賓參賽而獲獎的國內隊伍。

樹德家商校長陳清美表示，王丞賢以自己真實故事「墊底男孩爭一二」為內容，不僅為自己爭取到全國日語演講第一的殊榮，也帶給與會師長、同學更多的感動與啟發，證明無論過去如何，只要有確切的目標，持續努力，每個人都有機會獲得成功。

樹德家商應用日語科學生王丞賢（右）勇奪全國高中職生日語演講比賽第一名，與科主任涂碧芬（左）領獎。圖／樹德家商提供
樹德家商應用日語科學生王丞賢（右）勇奪全國高中職生日語演講比賽第一名，與科主任涂碧芬（左）領獎。圖／樹德家商提供

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