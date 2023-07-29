各方贊助赴日旅費 斗六石榴國小布袋戲團謝神

雲林縣斗六市石榴國小推廣傳統布袋戲，布袋戲團成軍12年，在全國賽多次獲獎，4年前首度受邀日本飯田國際偶戲節邀約演出，今年再度受邀，學校為60萬元旅費四處奔走，在縣府、善心人士及斗六新興宮、福德宮支持下，總算湊齊旅費，下周出發表演，為感謝大家幫助，學生昨天到斗六新興宮、福德宮公演謝神，也祈求旅途平安。

石榴國小校長蔡正龍說，學校推動傳統布袋戲，每年獲雲林國際偶戲節小金掌獎殊榮，目前斗六明星園掌中戲團洪一郎老師、太日樂集張呈遠老師團隊協助前、後場指導，今年不僅蟬聯全國創意戲劇比賽傳統偶戲類組特優，更獲得日本飯田國際偶戲節再次邀約，下周赴日演出。

蔡正龍說，出國表演是難得機會，但龐大出國旅費讓學校擔心，所幸經費60萬元，在縣府、斗六市公所及一些機關、團體、善心人士及新興宮、福德宮贊助，籌募順利，12名學生昨天到斗六市各贊助旅費廟宇公演展開感恩之旅，風雨不大，演出順利。負責口白學生羅逸祥首次出國演出，期待看到不同國家的表演。

新興宮副主委顏光玉看到小朋友表演布袋戲謝神，非常感動，對於學校願意傳承傳統文化，希望讓他們延續下去，得知校方籌募經費時，委員會同意補助，相信媽祖也覺得幫助教育是好事一樁。日本飯田偶戲節是日本規模最大人偶戲劇節慶，為期4天活動，上演約400部偶戲表演，每年至少都超過4萬人次以上的觀眾參與。