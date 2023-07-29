各方贊助赴日旅費 斗六石榴國小布袋戲團謝神
雲林縣斗六市石榴國小推廣傳統布袋戲，布袋戲團成軍12年，在全國賽多次獲獎，4年前首度受邀日本飯田國際偶戲節邀約演出，今年再度受邀，學校為60萬元旅費四處奔走，在縣府、善心人士及斗六新興宮、福德宮支持下，總算湊齊旅費，下周出發表演，為感謝大家幫助，學生昨天到斗六新興宮、福德宮公演謝神，也祈求旅途平安。
石榴國小校長蔡正龍說，學校推動傳統布袋戲，每年獲雲林國際偶戲節小金掌獎殊榮，目前斗六明星園掌中戲團洪一郎老師、太日樂集張呈遠老師團隊協助前、後場指導，今年不僅蟬聯全國創意戲劇比賽傳統偶戲類組特優，更獲得日本飯田國際偶戲節再次邀約，下周赴日演出。
蔡正龍說，出國表演是難得機會，但龐大出國旅費讓學校擔心，所幸經費60萬元，在縣府、斗六市公所及一些機關、團體、善心人士及新興宮、福德宮贊助，籌募順利，12名學生昨天到斗六市各贊助旅費廟宇公演展開感恩之旅，風雨不大，演出順利。負責口白學生羅逸祥首次出國演出，期待看到不同國家的表演。
新興宮副主委顏光玉看到小朋友表演布袋戲謝神，非常感動，對於學校願意傳承傳統文化，希望讓他們延續下去，得知校方籌募經費時，委員會同意補助，相信媽祖也覺得幫助教育是好事一樁。日本飯田偶戲節是日本規模最大人偶戲劇節慶，為期4天活動，上演約400部偶戲表演，每年至少都超過4萬人次以上的觀眾參與。
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言