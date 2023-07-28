東吳大學物理學系設立微型積體電路中心 培育人才

東吳大學物理學系成立國內第一間微型積體電路中心，透過綠色、無毒、低耗水、低耗電的製程，製造出1-2吋的微型晶圓，期待學生透過晶圓製造過程，為進入半導體產業做準備。

東吳大學物理學系主任梅長生指出，雖然物理學系以基礎學科為主，但近年發現有太多畢業生朝半導體產業發展，母系有責任也有義務要協助學生順利就業。經過兩年來的努力以及晶元光電公司支持之下，提供相關設備給學系教學使用，以及專業領域的系友群協助擔任講師，已有近50位學生在暑假期間修讀課程，充分把握難得機會、積極學習。