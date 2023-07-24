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文化成年禮金抵用破3億 購買青年席位加碼文化幣

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
文化成年禮金啟用48天抵用金額達3億，文化部長史哲宣布購買青年席位加碼贈100點文化幣，開啟進劇場的第一次。圖／文化部提供
文化成年禮金啟用48天抵用金額達3億，文化部長史哲宣布購買青年席位加碼贈100點文化幣，開啟進劇場的第一次。圖／文化部提供

專屬18-21歲1200點文化成年禮金自6月6日開放領取以來，短短48天的時間，已為藝文市場注入3億元活水。為鼓勵今年首批使用成年禮金的18-21歲青年，「開啟進劇場的第一次」，並持續支持疫情中受創嚴重的表演藝術產業，史哲也在今天宣布加碼「購買青年席位贈100點」優惠。 

文化部指出，至昨日止，文化幣APP註冊人數74.5萬、領取人數破67.5萬、抵用人數超過33.4萬、抵用金額達3億元。前3個熱門使用類別分別是書店及出版業（54%）、藝文展演及文化體驗（14%）、流行音樂（11%）。

與2021年藝FUN券相較，目前出版產業略為下降6%；表演藝術在疫後劇場大爆發及青年席位的加持下，至今已賣出3萬席次，抵用金額近4200萬元，占整體抵用率的14%，抵用占比則由第3躍升為第2名，整體成長5%。 

史哲表示，「表演藝術是最具臨場氛圍及感動度的藝文體驗活動」，每一場音樂會、戲劇、舞蹈都可能因為當天演出者，甚至觀眾的組成，為整場演出帶來不同的感動。

為能讓青年朋友利用文化幣不僅開啟進劇場的第一次，更有機會再次加碼購票，同時達到持續維持表演藝術產業動能目標，文化部再推出購買青年席位加碼100點優惠。

文化部表示，至明年6月30日使用截止日止，文化幣購買青年席位可獲加碼100點，且優惠次數無上限，自6月6日至7月23日已購買青年席位者，100點也將在今日起陸續回饋至文化幣帳戶，明（25）日早上起床就可看到。

文化部也透露，消費200點就抽文化幣的活動仍在持續中，青年朋友有機會藉由最聰明的消費組合，將自己的文化幣無限放大。文化部也提醒18-21歲青年朋友，暑假已經過一半，別忘了使用手中的文化幣，「用文化搖滾青春」。

文化幣官網

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