偏鄉童吃「粗飽」 泡麵度日 桂格辦營養教育示範基地
新竹縣尖石鄉許多弱勢家庭孩童因隔代教養，在飲食營養上常被忽視，更多是孩子以泡麵果腹，只求吃粗飽就好，佳格集團為了改變這樣的情況，除了在暑假期間提供物資，更開辦營養教育，打造首座營養教育示範基地，希望建立孩子正確營養觀念。
佳格集團表示，過去多年以來佳格都是以提供物資的方式，把物資送到偏鄉，因尖石鄉位處偏遠、交通不便，經濟也不發達，使得青壯年人口嚴重外移工作，造成不少隔代家庭，也出現偏鄉孩童在飲食上常被忽視，造成營養不足的情況。
不過經過多年單純送物資模式，卻發現孩子無法從根本認識營養的重要，佳格集團決定要進一步改變，透過建立首座營養教育示範基地，希望給孩子魚吃不如教孩子釣魚，因此決定合作博幼基金會，除了持續提供新竹地區900多位偏鄉弱勢孩童物資箱，還舉辦「以愛灌溉食育營」讓在地的孩子認識正確的營養知識。
博幼尖前中心主任康昌銘表示，博幼一直在偏鄉從事孩童的課後輔導，尖石有不少孩子都是來自弱勢家庭，在飲食方面，孩子都是以吃飽為主、沒辦法顧及健康，家庭教育沒辦法涉及營養均衡，只能顧及吃粗飽，大多數時候孩子都是到雜貨店買泡麵，只求吃飽就好。
康昌銘提到，雖然平日孩子能打包營養午餐，但在寒暑假卻沒有營養午餐，只能吃泡麵，所以佳格都會準備食育箱，一箱就能提供孩子一整個月的營養。
同時也與食農教學經驗的教師錢佳慧合作，以孩子日常接觸頻次高的墊板作為教學媒介，依照國健署的健康餐盤分類知識，讓偏鄉孩子了解六大類營養可以從哪些常見食材中攝取。
營養教育示範基地開辦食育課程，教導孩子如何運用在地食材，搭配佳格提供物資箱裡的燕麥、藜麥等全榖雜糧類，煮出營養均衡的料理，希望灌輸孩子營養觀念，就算吃泡麵，平時也可以多吃蔬菜、地瓜作為營養輔助。未來也會進一步教導偏鄉長者注重飲食健康，讓偏鄉隔代教養家庭不會營養不均衡。
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