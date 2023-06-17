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首屆林燈科技菁英科學營羅高起跑 學生體驗無人機操作

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
羅高數理資優班一年級吳聿凡（左）、簡均諺（右）擔任學生總召與副召，協助統籌人力、設計課程，也從中學習團隊合作。記者陳敬丰／攝影
羅高數理資優班一年級吳聿凡（左）、簡均諺（右）擔任學生總召與副召，協助統籌人力、設計課程，也從中學習團隊合作。記者陳敬丰／攝影

2023第一屆林燈科技菁英科學營今天在宜蘭拉開序幕，38位來自縣內各國中的學生齊聚羅東高中，營隊包含無人機操作、物理化學實驗、科學闖關遊戲等。羅高數理資優班的學生也參與營隊，擔任隊輔、小老師，協助統籌，最大收穫是學習團隊合作。

本屆菁英科學營是宜蘭縣內第一次跨日的科學營隊，林燈文教公益基金會全額贊助，羅東高中承辦，宜蘭國中、羅東國中等共38名國中學生參加，主題是「手腦並用」，最大亮點是帶學生體驗無人空拍機操作，今天上午老師教學後，學生們便在科技生活大樓一樓試飛，較熟練的學生還玩起翻滾等操作。

羅高請數理資優班一、二年級學生協助辦理，高一的吳聿凡和簡均諺擔任總召和副召，吳聿凡說，寒假時羅高舉辦智慧鐵人競賽，他們協助高二的學長姐，對參與這類活動相當感興趣，便自告奮勇擔任科學營學生召集人，負責統籌人力。

簡均諺說，他們從上個月期中考結束後開始準備，包含設計物理化學實驗課，原則是要做出有「實驗成品」的課程，才能讓學弟妹將成品帶回家紀念；吳聿凡表示，最大收穫是學習統整人力，以及和老師、同學合作等書本外的知識，外來有機會還會想辦營隊。

林燈基金會委員莊文生表示，宜蘭的科技資源相對缺少，基金會花了30多年時間發展語文、科學教育，如今科技教育也逐漸走上軌道，盼這批學生日後有所成就也能回饋故鄉，發展宜蘭科技；羅高校長曾璧光說，科學營培養學生操作與思考結合能力，希望每位學員都能成為未來的科技菁英。

羅東高中與林燈文教基金會舉辦科學營，38位國中生體驗操作無人機、創意闖關等課程。記者陳敬丰／攝影
羅東高中與林燈文教基金會舉辦科學營，38位國中生體驗操作無人機、創意闖關等課程。記者陳敬丰／攝影
來自縣內各國中的學生今天在羅高體驗操作無人機，較熟練的學生能嘗試翻滾等操作。記者陳敬丰／攝影
來自縣內各國中的學生今天在羅高體驗操作無人機，較熟練的學生能嘗試翻滾等操作。記者陳敬丰／攝影

宜蘭 無人機 營隊

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