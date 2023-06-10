清大畢業邀彭双浪致詞 校長高為元勉畢業生「每天多做一點點」

國立清華大學今天舉行畢業典禮，5106名學碩博畢業生將邁入人生新旅程。校長高為元致詞勉勵台下畢業生「每天多做一點點，把一點一點的小成功累積起來，就會形成你追求的未來」；清華大學名譽博士「半導體女王」蘇姿丰也特地錄製影片，期勉畢業生向難攻堅。

清華大學本屆畢典共2338人獲頒學士學位、2545人獲頒碩士學位、223人取得博士學位。校方指出，今年終於迎來疫情解封，典禮重回校本部體育館舉行，今天從校門口、大草坪到成功湖畔，校園隨處可見穿著畢袍的學生與家人們開心合影。

「要是有個魔法水晶球可讓你看到未來的一景，你會選擇什麼？」高為元認為如何實現未來，沒有固定的方法，只有自己才可以畫出這條路。而怎麼走這條路，將由一個個選擇累積而成。不必試圖去尋找那最平坦的路，而是抱持學習的心態，用心體會不知道、沒做過的事物。

高為元也勉勵畢業生每天多做一點點，一年365天，只要每天比昨天多知道或多做百分之一，一年下來就多了37倍的知識，37倍的經驗，離目標也近了37倍。十年下來數字更是驚人，有了這種能量，未來是無限的。

清大本屆研究生畢業典禮則邀請電機系86級校友、第24屆傑出校友、國富綠景創投執行合夥人王秀鈞致詞。王秀鈞給予清華畢業生5點建議，擁抱改變、勇於冒險、發展獨特優勢、建立人際網絡、發揮正面影響力。

王秀鈞特別鼓勵畢業生建立優質人際網絡，自己手上最好的投資案，幾乎都是熟識朋友介紹的，也分享培養人際關係的原則，「品格是基礎，誠懇相待，建立互信，彼此成就。」並期許畢業生發揮正面影響力，在別人的需要上看到自己的責任。

清大大學部畢業典禮則將於晚上登場，校方邀請友達集團董事長彭双浪擔任致詞貴賓。名譽博士蘇姿丰也特地錄影片，鼓勵畢業生大膽築夢、努力打拚，真正去改變世界。

化工所博士生王祺嫻代表畢業生致詞指出，她從大學開始在此度過9個年頭，肯定清華在軟硬體、科技與人文都持續創新和進步，「期許我們踏出校園之後，也能帶著這樣的清華精神，去面對世界的萬千變化。」

此外，清大今年共有10位畢業生獲頒最高榮譽「梅貽琦獎章」，包括資工系翁玉芯、化學系葉建豪、材料系蘇姮侒、原科院學士班歐予恩、中文系余紹綺、醫科系呂亭萱、電機系曾品珊、竹師教育學院學士班胡蕙姍、江巧羽、運科系邱于庭。