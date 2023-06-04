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文化成年禮金倒數2天 再推20萬組「消費滿200就抽」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
文化成年禮金即將上路。文化部公布消費每滿200點就可立即抽獎的好康優惠，總計20萬組，最高獎項500點，期待讓青年朋友們有機會「放大點數」，加碼消費自己最喜歡的文化藝術活動。圖／文化部提供
文化成年禮金即將上路。文化部公布消費每滿200點就可立即抽獎的好康優惠，總計20萬組，最高獎項500點，期待讓青年朋友們有機會「放大點數」，加碼消費自己最喜歡的文化藝術活動。圖／文化部提供

專屬18-21歲青年1200點成年禮金領用倒數最後2天。文化部今日表示，APP將於明天上午8點於App Store（ios）及Google Play（Android）上架。文化部另公布消費每滿200點就可立即抽獎的好康優惠，總計20萬組，最高獎項500點，期待讓青年朋友們有機會「放大點數」，加碼消費自己最喜歡的文化藝術活動。

文化部說，成年禮金單筆消費每滿200點即可獲得1次抽獎機會，抽獎次數不限，抽獎結果將於系統馬上呈現並立即可用，獎項包含5000組500點、2萬組300點、4萬組100點、13萬5000組50點文化幣，總計20萬組的文化幣點數，等著青年朋友放大自己的點數。

文化部表示，文化幣APP不只是點數支付系統，也提供各種藝文消費訊息、表演藝術青年席位搜尋等，建議青年可於上架時即刻下載瀏覽、鎖定目標，待6月6日8點正式領用後，手刀註冊立即搶票。

文化部表示，文化成年禮自2月宣布以來，文化部長史哲周周親自主持「文化幣例會」，確保政策及系統整體設計良善，讓台灣首次發放、未來也將持續的成年禮金，可以讓青年真正感覺「方便領、好使用」。除了密集的會議討論、進度控管，系統面也進行史無前例的校園使用者封測，在獲得92%的高滿意度後，APP系統即將於明天正式上架。

除了系統面外，為讓成年禮金發揮更大效益，文化部陸續推出獨立書店消費2點送1點、表演藝術專屬青年席位享5折以下優惠、電影院國片限定加碼「青春限定獨享優惠」等好康。在發放倒數第2天，文化部再推出「消費滿200就可抽」的最大優惠。

文化部也提醒，1200點成年禮金領取及使用期限自6月6日起至明年6月30日，呼籲青年朋友可以「快快領、好好用」，讓自己的成年禮金發揮最大的效用。

●成年禮金官網： https://twcp.moc.gov.tw/

文化部 青年

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