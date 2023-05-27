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台大畢典為何邀黃仁勳？校長陳文章指1關鍵：值得學生借鏡

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台灣大學校長陳文章上午出席畢業典禮，典禮後接受媒體訪問，指出近期多起學生發表歧視言論，陳文章表示無法容許。記者曾原信／攝影
台灣大學校長陳文章上午出席畢業典禮，典禮後接受媒體訪問，指出近期多起學生發表歧視言論，陳文章表示無法容許。記者曾原信／攝影

國立台灣大學今天舉行111學年畢業典禮，本屆典禮以「揚帆待發，勇於追夢」為主軸，期許畢業生持之以恆朝目標前進。本屆畢業典禮台大邀請NVIDIA創辦人黃仁勳擔任致詞嘉賓，校長陳文章會後受訪時表示，台大已和NVIDIA成立相關研究中心「AI大學」，但本次邀請黃仁勳，更在於黃仁勳的成長背景使然，其能和不同背景、族群的人來往，值得台大學生借鏡。

NVIDIA創辦人黃仁勳本次來台，首場公開行程造訪台大畢業典禮擔任致詞嘉賓。校長陳文章會後受訪時表示，2019年台大已頒發名譽博士予黃仁勳，但當時受疫情影響無法來台，今年特地再度邀請。

再者，陳文章也說，台大非常重視人工智慧發展，已和NVIDIA成立相關研究中心「AI大學」，AI大學包含三個部分，教學上安排教師協助將人工智慧融入教學，並於各學院融入人工智慧，同時也協助台大於人工智慧領域創業。

陳文章也指出，本次邀請黃仁勳，也在於黃仁勳的故事多少能帶給學生啟發，黃仁勳曾和兄長住在一間生活較為艱困的寄宿學校，因此善於和不同階層、身份的人來往，也養成其善於溝通，能和不同族群相處的態度。

有鑒於台大近期面臨多起歧視爭議。陳文章說，黃仁勳的背景值得學生借鏡，尊重不同族群、彼此協調達成和諧狀態，也是成功非常重要的因素。

此外，今年畢業生代表致詞邀請德籍學生白莎莎（Elisabeth Kreitschmann），她表示，來台時曾面臨三大挑戰，包括重新學習中文，初來乍到時中文程度僅小學生水準，一度覺得很丟臉，但她告訴自己重新開始，不要放棄。

白莎莎說，16歲時開始接觸亞洲文化，當時立志要到亞洲生活，慶幸13年後畢業演講的致詞已能從德文換成中文，未來希望在台灣開創永續時尚品牌，持續促進台灣和歐洲的文化交流，更會努力成為歐洲、台灣間的橋樑。

台灣大學校長陳文章說，黃仁勳的背景值得學生借鏡，尊重不同族群、彼此協調達成和諧狀態，也是成功非常重要的因素。記者曾原信／攝影
台灣大學校長陳文章說，黃仁勳的背景值得學生借鏡，尊重不同族群、彼此協調達成和諧狀態，也是成功非常重要的因素。記者曾原信／攝影

台大 陳文章 畢業典禮

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