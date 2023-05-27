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黃仁勳穿皮衣、講台語、喊加油 台大畢業生熱情包圍爭睹本尊

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）創辦人、執行長黃仁勳，今天擔任台大畢業典禮致詞嘉賓，畢業生爭相與他合影。記者曾原信／攝影
繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）創辦人、執行長黃仁勳，今天擔任台大畢業典禮致詞嘉賓，畢業生爭相與他合影。記者曾原信／攝影

有AI教父之稱的繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）創辦人、執行長黃仁勳，今天出席台灣大學畢業典禮，擔任致詞嘉賓。黃仁勳穿著招牌皮衣現身引起騷動，畢業生爭相與他合影。在台南出生的他，9歲到美國，他今天演說時先用台語開場，露出靦腆笑容開自己玩笑，讓全場畢業生驚艷，親切作風博得滿堂彩。

黃仁勳一登上講台，開口用台語說，「大家好，我今天本來想說台灣話，但是愈想愈緊張」，「我在美國長大的，所以我的台灣話不是這麼標準，所以我今天跟你們說英文好不好？」全場大笑並鼓掌。

黃仁勳接著說，「今天是你們特別的日子，家長的夢想也實現了，你們就要趕快離家，今天是榮耀的日子，家長犧牲了他們自己，成就了你們」，他並介紹他的父母和哥哥也來到現場，告訴學生要跟家長表達感謝。

黃仁勳的正式演說以英語進行，他以自己創業故事為例，鼓勵畢業生要面對錯誤和懂得謙虛求助。

他勉勵畢業生，奔跑，不要用走的。很多時候你很難分辨為了什麼而跑，無論如何都要跑。「either you’re running for food, or running from being food（為了食物奔跑，或為了不要成為食物而跑）」。他再以國語表示，「我希望這句話能可以用中文講，可是沒辦法，所以大家聽得懂」。

黃仁勳說，即使犯錯，也要尋求協助，要忍受痛苦、煎熬去實現夢想，奉獻給你的畢生志業。演說最後他用中文大喊一聲「加油」。獲得全場熱烈掌聲。

網友表示，「台灣子弟，台灣人的驕傲」、「功成名就後不忘母親是台灣」、「一幾個兆元以上的實力，有夠格上台大演講，講個親身經歷過程跟勉勵言詞跟學弟們勉勵」、「9歲到美國，還能勉強迸出兩句台語問候大家，很給面子了」、「平時應該99%都是用英語在溝通，用台語不容易了」、「羨慕，我也好想AI教父來參加我下個月的畢業典禮」。

台語 美國 畢業典禮

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