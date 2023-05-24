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藝術與科技的結合 亞大現代美術館特展詮釋霧峰生命力

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
現代美術館二樓由亞洲大學設計學院師生團隊策畫，透過10個幻想的神祇將霧峰土地、歷史、文化融合豐富的視覺形象。記者黃寅／攝影
現代美術館二樓由亞洲大學設計學院師生團隊策畫，透過10個幻想的神祇將霧峰土地、歷史、文化融合豐富的視覺形象。記者黃寅／攝影

一項藉由藝術與科技的結合，述說霧峰的神話故事的「阿罩霧神遊天地——藝術・科技特展」現正在亞洲大學現代美術館展出，館長潘襎說，這個神話充滿活力與創意，使霧峰這塊土地因新的神話而發展其自己的不朽力量，並詮釋其未來，展期至10月15日。

潘襎說，特展分為3大展區，二樓由亞洲大學設計學院師生團隊策畫，透過10個幻想的神祇將霧峰土地、歷史、文化融合豐富的視覺形象，以此喚起人們對於霧峰的歷史、文化，和自然的重視，背後存在著「永續發展」的現代理念。

三樓規劃「天地往還」展區，展出藝術家陳庭詩、蕭勤、董承濂的現代藝術作品，表現出宇宙生機的神祕主義精神，透過這些神秘主義的作品來開展出當代藝術家對於大自然、宇宙的新的詮釋態度。另亦特別設置「阿罩霧天地之道」展區，展出霧峰林家後代林壽宇及林明弘兩位藝術家的作品，讓民眾對於霧峰林家有了不同的認識。

潘襎說，本次展出的藝術家陳庭詩長年居住台中台平，董承濂畢業於東海美術系，林壽宇、林明弘更是出身霧峰林家，足見台中市一座深具藝術與人文的城市。這次由中部墾殖起點亞洲大學附屬現代美術館的展覽，深具回歸歷史，詮釋文化創新的意義。

也期待藉著凝思霧峰其文化、歷史、風土、物產，和塑造出的眾神容姿與歷史想像，從土地、歷史、自然，昇華為一種宇宙秩序與其永恆性的追尋，重新創造出嶄新的形象。

「阿罩霧神遊天地——藝術・科技特展」展出藝術家蕭勤作品。記者黃寅／攝影
「阿罩霧神遊天地——藝術・科技特展」展出藝術家蕭勤作品。記者黃寅／攝影
現代美術館二樓由亞洲大學設計學院師生團隊策畫，透過10個幻想的神祇將霧峰土地、歷史、文化融合豐富的視覺形象。記者黃寅／攝影
現代美術館二樓由亞洲大學設計學院師生團隊策畫，透過10個幻想的神祇將霧峰土地、歷史、文化融合豐富的視覺形象。記者黃寅／攝影
現代美術館二樓由亞洲大學設計學院師生團隊策畫，透過10個幻想的神祇將霧峰土地、歷史、文化融合豐富的視覺形象。記者黃寅／攝影
現代美術館二樓由亞洲大學設計學院師生團隊策畫，透過10個幻想的神祇將霧峰土地、歷史、文化融合豐富的視覺形象。記者黃寅／攝影

藝術家 亞洲大學 美術館

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