他驚昔第一志願「超夯社團」學弟們不瘋了 網點關鍵：教育悲哀

過去成功高中紅極一時的「手語社」，社員坦承隨著108課綱上路，導致學生選擇社團漸漸變得以目的導向，過去娛樂、表演性質的社團逐漸沒落。一名網友也在PTT分享個人經歷，在與學弟的對話中發現，以往升學時期多個超夯社團，如今都變得小眾，除了驚訝之餘也感到疑問，掀起網友們議論。

畢業於台北第一志願高中的原PO回憶，當年熱舞社、吉他社、流行音樂社、康輔社都是爆滿狀態，尤其像是熱舞社，高一剛入學，第一堂社團課就有高達100多人參加，壯觀情景仍歷歷在目，不料近來跟小十屆學弟聊天，才知全變了調。

原PO分享，聽說自從「學習歷程檔案」推出後，由於社團經驗變成推甄的評分標準，沒有人敢去熱舞社、吉他社等這種娛樂社團，反而跑去加入生物研究社、天文社、物理研究社。當年的「超夯社團」走下神壇，讓原PO不敢置信也相當不解。

貼文一出，網友們同樣感到驚訝，感嘆教改讓社團被視為升學利器，而非興趣探索，「真的假的，變成小眾社團」、「以前的潮潮（意即追隨潮流的人）都靠潮社把妹不是嗎」、「很慘，社團完全功利化」、「現在參加社團只是為了升大學而已」、「教育被搞成這樣真的蠻悲哀的」、「升學取向，不意外」、「功利主義阿，所以文化荒漠，從小就教育錢錢錢」、「希望大學教授出來打臉這種北七迷信」。

不過，部分網友認為，學生們身處數位世代，價值觀的改變也是導致社團式微的原因之一，「現在有新的『社交』管道」、「大家都喜歡滑手機啦，誰還在聯誼康輔社」、「很在意課業的人不會去參加娛樂社團，不在意課業的人更不會參加社團，因為有更好玩的社交APP或手遊」、「是手機改變了社團生態吧，以前沒手機娛樂，很多人就去玩社團，學習歷程又不是只看社團」。