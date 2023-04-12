昔秒爆社現僅剩2人恐倒 成功手語社長嘆新課綱影響大

兩年前來自四所台灣高中的16歲手語社高中生，把手語融入熱舞的影片在網路引起熱議。但在新課綱上路後，昔日在各校紅極一時的表演性、康樂性質社團招生，逐漸走下坡，例如曾藉手語結合熱舞「帥」遍全國的台北市建國中學手語社，已在111學年走入歷史，如今再傳出成功高中手語社也只剩個位數社員，恐在下學期跟著倒社。學生感嘆，新課綱影響大，大家選社團變目的導向，比起學術性社團，「表演性社團比較像是耽誤前途的感覺」。

日前有網友在臉書「整個很成功高中」粉絲專頁發表貼文，表示成功手語恐怕要收攤了，並在文中表示「成功手語是成功人共同的青春啊，還記得一起在台下高喊成手！成手！的日子」。此文一出掀起網友熱議，吸引將近兩千人按讚，也有不少已經出社會的成年人轉載分享，感嘆表示「真的很傷心」。

實際上，成功高中手語社日前才剛辦完社團成果發表，電訪現任社長、成功高中高二學生林同學，他表示，這幾年手語社人數持續減少，但綜整來說，學校表演性質、康樂性質的社團人數都在銳減中，這屆手語社學弟只剩下兩位，但對接幹部意願較低，也已做好轉社打算，因此預估這學期結束後，手語社就會走入歷史。

林同學認為，新課綱影響大，大家選擇社團也變得目的導向，不少人都選擇對學習歷程、升學有幫助的社團。他更直言，「比起學術性社團，表演性社團比較像是耽誤前途的感覺。」不過他表示，自己覺得沒什麼差別，講實際一點，能把學測考好，就沒後顧之憂，大學教授也不會如此目的導向。

談及自己當初選擇加入手語社的心路歷程，林同學表示，高一入學時認識大他四屆的學長，該名學長向他分享許多在社團努力的點滴，「就覺得滿帥的」，後來也全心投入，兩年下來他學習到如何帶領團隊、化解困難。不過仍不敵新課綱，上學期原有4社員，這學期僅剩2人，但招生慘烈的也不只手語，熱舞、康輔也都越來越難，過去會聯合其他高中聯合迎新，每年人數都在銳減，能否持續辦下去，未來都是未知數。

對於校內熱門社團即將走入歷史，成功高中校長孫明峯也認為可惜。他表示，學生選擇社團逐漸學術導向，確實有可能是受新課綱影響，但換另一個角度，也呼籲大學教授不要只看到學術面向，孩子在學習成長的過程，若能投入在自己的興趣、事務，這樣的歷程還是要給予肯定。

孫明峯表示，高中生在社團生活中，可以學到很多學習相輔相成的能力，不會只有跟特定學術連結，從他們的參與、付出、成果來看，確實能讓高中生活留下美好回憶。

一名資深高中教師也觀察，近幾年學生逐漸從群體導向轉變為自我導向，學生怕練社太累、懶得多管其他事務，是部分大型社團走入歷史的原因之一；也有高中校長發現，新課綱上路後增加彈性學習時段，讓學生有充裕時間玩社團，上課時間不再「抓不回來」。

但也有一位不具名高中校長說，儘管新課綱上路，多數學生仍會照著興趣選擇社團，不會強迫自己選擇不喜歡的社團來拚學檔，但家長卻常會介入學生的選擇。

該名校長指出，過去就有學生參與棋藝社，家長認為這類社團缺乏「表現」機會，因此向學校反映要幫孩子轉至其他社團，儘管校方藉社團人數駁回申請，家長仍繼續透過家長會施壓，確實造成困擾，但好在現在是開明的社會，「講一講還是能通」。