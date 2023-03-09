影／屏東縣大同高中管樂合奏全國學生音樂賽蟬聯特優

屏東縣立大同高中參加全國學生音樂比賽在管樂合奏蟬聯高中A組決賽特優共72人參與，今年比賽自選曲，因樂曲編制，首度搭配人聲，國高中19名學生練和聲，再與管樂團結合，展現默契，參與學生感動說，能有機會站上全國舞台，為高中留下難忘回憶。

屏東縣大同高中是完全中學，在108學年度前，管樂班都是參加國中音樂班Ａ組賽程，之後因應管樂班直升高中部的學生需求，成立高中管樂社共同參賽，參加高中組音樂班賽程，音樂老師陳玉書說，難度加大，吹奏多數實為國中生，心理與身體差異性大，面對純高中組競賽，參賽者要有堅毅的心理素質，與能理解事前充分準備必要性。

全國學生音樂比賽前年因疫情取消，去年復辦，大同高中去年拿下特優，今年再戰蟬聯特優。自選曲中，更首度結合人聲搭配，對學生們更是一大挑戰，參與人聲合唱有19人，高中9人，國中10人，都來自普通班學生，都因喜愛音樂，一同站上舞台。

高三的鄭琦娜負責人聲，她喜歡唱歌，雖沒有唱歌基礎，從頭練習，與大家培養默契，利用學測結束後的每周假日練2個小時，有時候不是全員到齊，合唱練完之後，再跟管樂搭配，「管樂的聲音很大，起初結合時人聲練唱不敢發出聲音，很沒自信」，在指揮老師引導下，慢慢將聲音唱出，越唱越有自信。

高三管樂社前社長邱揚珽擅長長號，他說，大同管樂團就算是初學者，也會努力帶動大家一起成長，互相包容。這次比賽自選曲「wind of change」，感受風的吹拂，人聲的加入有畫龍點睛效果。他參加過5次初賽、3次決賽，與樂團合奏，更學會團結、向心力。

國中九年級薛妤婕負責小號，她說，準備比賽過程中，重視細節，不斷調整。國中九年級的戴于馨負責豎笛，她說，學習樂器讓自己更堅持、專注每件事情。