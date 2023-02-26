超勵志！邊摸點字稿邊朗讀 嘉市育人國小視障生獲喝采

嘉義市育人國小上周辦校內語文競賽，五年級視障生陳采稼挑戰閩南語朗讀比賽，事先透過聆聽聲音檔，學習閩南語的發音、語調，比賽時，她邊摸點字稿，再朗讀出來，讓師生讚嘆她的努力，最後獲得第2名，校方正考量是否讓她代表參加嘉市的國語文競賽。

校方表示，陳采稼視力破碎，讀書學習一直是難題，然而她從小就喜歡閩南語，並沒有因此放棄學習閩南語，此次的全校語文競賽，她主動告訴班級老師，想參加閩南語朗讀比賽，老師也相當開心，鼓勵勇敢嘗試。

不過朗讀首先遇到的困難，是將文字稿翻譯成點字稿，當老師將兩篇比賽稿件拿給陳采稼，她利用寒假時，請鄰居姐姐幫她讀出文章和標點符號，再自己翻譯成點字稿，並透過聆聽聲音檔和姐姐的朗讀，學習閩南語的發音、語調。

比賽當天，陳采稼站在台上，摸索點字稿後，隨即開口，且邊摸稿邊唸，用閩南語朗讀得清晰順暢，最後獲得第2名；師生讚嘆，表現得像普通生選手一樣，其他學生選手紛紛喝彩。

陳采稼的教助員何佳綾老師說，陳采稼努力和堅持為所有人帶來了極大的啟示和鼓舞，當看到完成比賽時，真的很感動，讓大家看到了不畏困難、不屈不撓的精神，和過人的毅力。