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嘉市特教教材競賽 國小師設計桌遊 來學習表達情緒

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府舉行「110學年度特殊教育教材教具設計比賽頒獎暨分享會」，團體第1名南興國中、崇文國小。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府舉行「110學年度特殊教育教材教具設計比賽頒獎暨分享會」，團體第1名南興國中、崇文國小。圖／嘉義市政府提供

提升特教課程，嘉義市政府日前於崇文國小舉行「110學年度特殊教育教材教具設計比賽頒獎暨分享會」，其中南興國中老師胡桂琴設計「直角坐標平面」，使用平板闖關，獲教學設計組特優；民族國小老師設計桌遊，讓學生學習正確的方式表達情緒，獲教具輔具設計組的特優。

市府指出，本次報名參賽作品計教學設計組28件、數位教材設計組2件、教具輔具設計組6件，最終決選出個人組優良作品18件、團體組3校。

市府表示，教學設計組特優作品「直角坐標平面－搜索挑戰、尋寶趣」由南興國中老師胡桂琴設計，由數線，帶入平面的觀念，引入直角坐標平面，讓學生在教室先練習安排藏寶圖，再到校園實地進行方位象限的辨認練習，並使用平板進行闖關遊戲，提升學生的學習興趣，經由結合生活經驗加深學生思考與挑戰。

另一教學設計組特優作品「電鍋出好料」，崇文國小老師黃盈熒老師，學生可透過教材系列單元學習各式電鍋料理，熟稔電鍋及使用方式，認識各式食材，讓學生在家與家人一起完成備料、處理及善後等工作，增進親子間的正向互動，也可提升自我照顧的能力，能夠使用電鍋蒸煮簡單的食物，為將來獨立生活做準備。

數位教材設計組甲等作品「周界和周長」由嘉北國小老師黃文暄設計，讓學生透過手指實際描繪平面圖形的周界來培養對周長的量感、建立周長的概念。此教材以數位教學程式myviewboard製作，近年來面臨疫情衝擊，線上教學成為新興的教學模式，但資源班學生多數有注意力不集中、理解能力的問題，此數位教材可讓學生進入課堂與教師視訊互動，運用增強系統功能提醒學生專注在課堂，在家遠距學習也能達到實體授課效果。

教具輔具設計組特優作品「『釐』情『別』緒」是由民族國小老師林育堂、陳吉芝、簡鈺軒共同創作；校方表示，特教過程中，常遇到中重度或情緒障礙學生，因個人的情緒表達困難，無效溝通後，學生常有自殘或衝撞等情緒高張的反應，因此設計此桌遊教具，讓學生在學習與操作中，明確表達自己的情緒並辨識他人情緒，再用正確的方式表達出來，認識自己的情緒，進而了解在不同的情境中，能夠有合宜的行為表現，降低情緒高張的行為，並促進良好的人際關係。

教育處長林立生說，嘉市特教老師非常用心，為提供特教學生適性課程與教材，自編許多教材及設計教具，並希望透過特殊教育教材教具設計比賽發想出更多元更豐富的教材教具，經由此次分享會激盪出特教老師無限潛能，強化教材教具編製能力，將創意和專業注入教材教具設計，持續啟發特教學生學習興趣及成就，提升學習與特殊教育教學品質。

特殊教育教材教具設計比賽優選作品，將彙集成冊並上傳至嘉義市特教資源中心，提供特殊教育教師運用。https://school.cy.edu.tw/nss/s/cyresource/index

嘉義市政府舉行「110學年度特殊教育教材教具設計比賽頒獎暨分享會」，團體第1名民族國小。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府舉行「110學年度特殊教育教材教具設計比賽頒獎暨分享會」，團體第1名民族國小。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府舉行「110學年度特殊教育教材教具設計比賽頒獎暨分享會」，民族國小老師創作的「『釐』情『別』緒」，獲得教具輔具設計組特優。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府舉行「110學年度特殊教育教材教具設計比賽頒獎暨分享會」，民族國小老師創作的「『釐』情『別』緒」，獲得教具輔具設計組特優。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府舉行「110學年度特殊教育教材教具設計比賽頒獎暨分享會」，民族國小老師創作的「『釐』情『別』緒」，獲得教具輔具設計組特優。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府舉行「110學年度特殊教育教材教具設計比賽頒獎暨分享會」，民族國小老師創作的「『釐』情『別』緒」，獲得教具輔具設計組特優。圖／嘉義市政府提供

嘉義 桌遊

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