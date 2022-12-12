好吃成這樣！ 嘉義市中小學全部自設廚房 第一堂下課鈴響學生就衝去看「今日菜單」

學校引發飲食美學革命

每天的飲食生活，不僅是人生大事， 更是培養美感教育的最佳切入點。

二〇二二年四月下旬，一個週二上午，全校從一年級到六年級，統統要上全天課，嘉義市興安國小第一堂下課鈴聲剛響，幾個低年級學生邊跑邊跳到校園廚房門口，抬頭往上看比他們身高還要高的「今日菜單」白板。

童稚清脆的聲音，七嘴八舌討論起來：「哇！今天是鐵板麵配雞排」、「竟然還有珍珠奶茶」、「我們趕快回去跟同學說」，孩子們三步併做兩步，迫不及待的往教室方向跑回去。

廚房裡，四位戴著髮帽、口罩、圍裙的校廚，正在幾個火力全開的大鍋前忙碌工作著。

其中一個大鍋子裡正沸騰著橘紅色的蘑菇醬，番茄、蘑菇和絞肉混合在一起的香味隨著氤氳白煙瀰漫在空氣中；另一個滷雞排的大鍋中，則飄散出八角、五香和醬油的香氣，一旁還有裝在好幾個網狀菜籃裡，已經清洗乾淨，準備要下鍋清炒的鵝白菜。

興安國小只是嘉義市中小學準備學生午餐的縮影。同時間，嘉義市另外二十七所國中小，以及三所公立幼兒園校園裡的校園廚房，也同樣上演著如此忙碌的景象。

懂吃，影響一輩子

全嘉義市國中小百分之百自設午餐廚房、自辦學童午餐，是許多縣市政府與家長孩子們的夢想，而嘉義市早在二〇一一年就已經達標，甚至已經在二〇二一年往下延伸到公立幼兒園。

市長黃敏惠只要談到轄區內每間中小學都有自己的廚房，替孩子準備午餐，總會露出驕傲的表情。

「嘉義市要發起午餐革命，從自辦學童午餐、讓孩子吃得好開始，還要繼續讓孩子從飲食中學習味覺的美學素養，」黃敏惠說。

教育處處長林立生透露，一所學校自設廚房的建造費用可以高達六百萬元，「乍聽之下很可觀，但對養成下一代良好的飲食習慣以及對待食物的正確態度，影響卻很深遠。」

（本文出自《教出影響未來的孩子》） 林立生接著表示：「自設午餐廚房之後，孩子們終於有機會知道每天的午餐從何而來，由誰烹調，而吃到肚子裡的食物，也不會有他們看不懂的化學添加物。」

「在學校裡的午餐，是許多孩子一整天最正常的一餐，」興安國小校長查顯良十多年前就觀察到上學、放學時，學校附近的早餐店、便利商店擠滿「外食族」小學生，手上拿著飯糰、水煎包、炸雞漢堡配奶茶，或是微波食品，都是高油脂、重口味的加工食品。

「味覺的啟蒙對小學生無比重要，我們以前習慣媽媽煮飯的味道，現在的孩子呢？」、「學校可以為孩子做些什麼？」類似的問題當時一直在查顯良心裡冒出來，卻始終沒有解答。

二〇一二年八月，當時的嘉義市副市長李錫津帶著包括查顯良在內十幾位校長到日本考察食育。「從設計教材、增設營養師、開授營養和用餐禮儀等課程，日本政府在校園裡全方位推動飲食教育，」查顯良回想：「這趟旅程，給了我們很大的震撼。」

「日本能，嘉義市也做得到！」憑藉著這樣的信念，嘉義市超前部署全市中小學自設廚房，從知食、產食、惜食、佳食、享食五大主軸著手推展飲食教育，從小培養味蕾、吃懂自然食材的原味。

（本文出自《教出影響未來的孩子：幸福嘉義市教育核心素養》，作者：朱乙真、陳書孜）