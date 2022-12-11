閱讀就是日常風景！嘉義市中小學每天十到三十分鐘完全寧靜 無任何音樂廣播也禁止走動交談

閱讀能力就像一把鑰匙， 啟動孩子自主學習、主動思考、找尋答案的習慣。

不一樣的閱讀課

「老師，我的愛心剪歪了。」、「老師，蠟燭要畫幾根才代表學校幾歲啊？」、「老師，生日快樂的英文怎麼寫？」稚嫩的童音此起彼落傳來，這是嘉義市育人國小低年級學生的閱讀課。

不過今天的閱讀課特別不同。

閱讀推動教師許素秋在帶領學生讀完《祝你生日快樂》繪本後，也教他們如何填寫卡片的稱謂、祝福語及結語，為即將迎接第五十週年校慶的育人國小製作生日卡片。

孩子們拿起剪刀剪出粉紅色、紅色立體愛心黏在內頁，有人用一半注音、一半國字寫上「祝育人國小生日快樂」；有人則是以生嫩的筆觸拼出「Happy Birthday」，接著還要在封面設計獨一無二的生日卡片，有的是大大小小的彩球，有的是繽紛的禮物盒，幾張是媲美一〇一的超級摩天大樓蛋糕，還有好幾支點上燭火的蠟燭。

至於中年級的閱讀課，許素秋要學生比較《失落的一角》和《失落的一角會見大圓滿》兩書的文本，並結合國語、藝術領域，請學生製作六頁小書，將兩書的感想、續寫劇情融入。一開始孩子們苦著臉喊「太難了」、「老師我寫不出來」，但經過多次練習、靜心思考，文字、圖畫愈來愈豐富，甚至出現許多令大人莞爾一笑的童言童語及創作力。

（本文出自《教出影響未來的孩子》） 對於高年級學生，許素秋喜歡推薦熱門小說，並透過「聊書」和學生聊聊書中有趣的內容，引發閱讀興趣，培養高年級孩子閱讀長文小說的習慣與能力。

這個「跨閱『育』美力」的閱讀推動教案，讓許素秋獲得二〇二二年度教育部閱讀推手個人獎。

以身作則帶動閱讀

育人國小推動閱讀教育的日常，也是嘉義市推動閱讀教育的日常風景。

「從小培養良好的閱讀能力，就像是一把啟動孩子自主學習、主動思考、找尋答案的鑰匙；想要孩子們擁有人文哲學素養，必須奠基在良好的閱讀能力上，」黃敏惠曾在教育現場擔任過十多年的國文老師，深切了解人文、閱讀素養的重要，全力推動扎根閱讀教育，期望嘉義市新生代都能在瞬息萬變的潮流中，累積站穩腳步的競爭力。

在不斷努力中，嘉義市閱讀素養逐漸結出甜美果實。

教育部推動全台中小學晨讀運動的「身教式持續安靜閱讀（Modeled Sustained Silent Reading, MSSR）」計畫，二〇二一年底公布最新統計，嘉義市中小學以八五．七％的參加率拿下縣市排名第二名（第一名苗栗縣參加率為八八．九％），成績亮眼。

嘉義市參加MSSR的先鋒之一、現任民族國小校長陳文瑜解釋，這個計畫以培養學生閱讀興趣為基礎，強調以學校為基地，老師與家長則是孩子的閱讀楷模。

MSSR的M是「身教」（Modeled），也就是老師以身作則建立閱讀文化，利用每天十到三十分鐘的晨間時間帶領學生大量閱讀，並進一步將閱讀感染力擴散到家長，邀請家長陪孩子共讀。

第一個S是持續不間斷（Sustained）的閱讀習慣；第二個S是提供學生安靜閱讀（Silent）的空間，不播放任何音樂、廣播，也禁止任意走動或交談，創造校園全然安靜的氛圍，讓學生可以專注閱讀。最後一個英文字母R則是閱讀（Reading），學生可以任意選擇有興趣的課外書籍閱讀。

陳文瑜回想最初邀請全校師生一起晨讀，遇到不少質疑聲，連學務、教務主任都問她：「校長，一定要每天嗎？」還好在排除萬難的堅持下，沒多久孩子便自然而然養成「每天進教室就拿出一本自己喜歡的課外書出來看」的閱讀習慣。

（本文出自《教出影響未來的孩子：幸福嘉義市教育核心素養》，作者：朱乙真、陳書孜）