7千英單沒用？高中生驕傲國中單字就能和國外玩家聊天 他急問：怎開導

英語是全球的通用語言，不少台灣人除了學校的英語課，還會額外到補習班加強相關能力。日前一名網友在網路上發文，分享某次在捷運上聽見兩個高中生在聊天，而對話內容卻讓他大吃一驚。

日前一名網友在PTT上發文，原PO透露在捷運上聽到兩個高中生在聊天，他們同時正在背英文的7000單字。沒想到，其中一人說「7000單裡面選的字根本太冷僻，很多生活上都用不到！」另一人隨即回答「對呀，我玩遊戲只用國中1200單字，就可以跟國外玩家聊天」。對此，原PO直呼「聽到這裡嚇到，現在高中生都這樣想嗎？怎麼開導？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「反正不背，以後吃苦就是他們自已」、「可以聊天啊！可是外國人看你就小學生英文」、「使用到的英文程度太淺，當然夠用」、「7000字冷僻？如果要能通順看懂主流媒體，像是經濟學人和時代雜誌這種，7000字還略嫌不夠」、「玩遊戲確實不用啊，如果要看文章當然不一樣」。

也有網友提到，「別說英文啦！中文常用到的字也沒7000」、「老實說還真的，國中1200單字就可以在國外生活」、「勇敢一點用比手畫腳溝通的，1000字都不用」、「其實國中英文的日常對話就夠了」、「口語溝通確實1200到2000個單字就很夠」、「背單字真的很蠢，背完只能拿來考試而已」。