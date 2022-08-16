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芝山國小家長抗議日照施工擾暑輔 北市允調施工順序

中央社／ 台北16日電

北市評估在芝山國小設置老人日間照顧中心，今天家長再抗議施工聲會影響學生暑期輔導課。社會局表示，室內裝修工程皆有申請許可證，會再與施工單位與校方協調順序。

台北市社會局民國108年起，研議運用校園餘裕空間設置老人日間照顧中心，選定芝山國小為首間設置學校，但家長質疑安全問題，例如長者與學童若發生碰撞甚至受傷該如何處理等。

今天又有家長們至校門口抗議，認為日照中心相關施工噪音會影響學生上暑期輔導課。

社會局回應，芝山國小設置老人日照中心室內裝修工程，皆有向建管處申請合法室內裝修施工許可證，原計畫假日施工，且利用工程拆除機具，但因家長會及部分社區民眾反對，造成社會局日照中心無法按原計畫工程進行。

社會局指出，社會局、教育局及受託單位及施工廠商討論後，評估日照中心旁的公共托育家園恐受工程影響，16至19日暫停場地收托，並協助有托育需求家長媒合照顧資源。

此外，社會局表示，教育局幼兒園暑期課後留園至本週結束，考量教室與日照中心施工地點位處不同棟，且夏天會關閉門窗開冷氣，評估過後暫不停課。幼兒園家長反映施工工程仍影響教學品質，教育局、芝山國小校方會再與施工單位協調工程施工順序，以盡可能不影響幼兒園教學為施工原則。

幼兒園 教育局 北市

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