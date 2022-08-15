數學也難不倒！她曝「一招」秒解決家庭作業 網震撼：太強大
許多國家學校都正在放暑假，為了能讓學生繼續學習，學生們會拿到許多的暑假家庭作業，對於數學不好的人，看到題目就相當頭痛。近日有爸爸震驚分享，現在小孩會利用「Google Lens」功能，輕鬆獲得答案，甚至還有步驟，網友也表示「時代不同了」。
近日在推特上，有一名日本爸爸表示，「昨晚從女兒那聽到了一個令人驚訝的事實，如果你把作業丟到谷歌相機上，它會引導你找到正確的答案，谷歌端甚至還有一個作業標籤，意味這功能被使用的相當多」，並且附上了教學影片，推文已經超過5.5萬個讚，成為熱門話題。
操作流程大概是，先在手機打開Google App，接著點擊相機搜尋，進入拍照模式後，將想找答案的問題拍下後，把數學公式框起來，接著讓 Google Lens 辨識，隨後下方就會看到解答，也會講解步驟。
由於功能強大，不少網友感到羨慕，「為什麼我那時代沒有」、「太震驚了」、「太棒了我不知道這功能，這真是一個方便的世界」、「這是一個於Google如何計算的作業」、「幾年後的日本，媽媽會叫你問谷歌老師」。
不過也有人認為，「我敢肯定有人會照原樣複製答案，實際上還是一頭霧水，完全不知道原因，取決於人如何使用」、「我不禁感到學校做的事情沒有意義，作業也沒有意義了」、「看不懂也沒關係？但我想說，考試就麻煩了」。
Google Lens，中文名稱Google智慧型鏡頭，是Google在2017年Google I/O上發布的一款應用程式，當將手機相機拍攝某個物體時，Google Lens會嘗試辨識該物體並且顯示相關搜尋結果和資訊。
娘から昨夜聞いたびっくりな事実— 深見太一@クラス会議で世界を変える (@trown18) 2022年8月3日
Googleカメラに宿題をかざすと答えをきちんと導いてくれる
Google側に宿題ってタブがあるってことはかなりの数この機能が使われているってことだよね
こんな時代に宿題を出す意味をしっかりと捉え直したい
みなさんはどう考えますかー？？ pic.twitter.com/Wu6ec3HGf5
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