數學也難不倒！她曝「一招」秒解決家庭作業 網震撼：太強大

許多國家學校都正在放暑假，為了能讓學生繼續學習，學生們會拿到許多的暑假家庭作業，對於數學不好的人，看到題目就相當頭痛。近日有爸爸震驚分享，現在小孩會利用「Google Lens」功能，輕鬆獲得答案，甚至還有步驟，網友也表示「時代不同了」。

近日在推特上，有一名日本爸爸表示，「昨晚從女兒那聽到了一個令人驚訝的事實，如果你把作業丟到谷歌相機上，它會引導你找到正確的答案，谷歌端甚至還有一個作業標籤，意味這功能被使用的相當多」，並且附上了教學影片，推文已經超過5.5萬個讚，成為熱門話題。

操作流程大概是，先在手機打開Google App，接著點擊相機搜尋，進入拍照模式後，將想找答案的問題拍下後，把數學公式框起來，接著讓 Google Lens 辨識，隨後下方就會看到解答，也會講解步驟。

由於功能強大，不少網友感到羨慕，「為什麼我那時代沒有」、「太震驚了」、「太棒了我不知道這功能，這真是一個方便的世界」、「這是一個於Google如何計算的作業」、「幾年後的日本，媽媽會叫你問谷歌老師」。

不過也有人認為，「我敢肯定有人會照原樣複製答案，實際上還是一頭霧水，完全不知道原因，取決於人如何使用」、「我不禁感到學校做的事情沒有意義，作業也沒有意義了」、「看不懂也沒關係？但我想說，考試就麻煩了」。

Google Lens，中文名稱Google智慧型鏡頭，是Google在2017年Google I/O上發布的一款應用程式，當將手機相機拍攝某個物體時，Google Lens會嘗試辨識該物體並且顯示相關搜尋結果和資訊。