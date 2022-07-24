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中市國中小學生化身智慧青農 體會農民辛勞

中央社／ 台中24日電

台中市府今年透過教育部補助購買5萬台行動載具提供學校教學應用，光復國中小運用補助的行動載具推動「智慧青農」專題式學習，學生實際體驗農耕過程，更了解農民辛勞。

台中市政府教育局今天在新聞稿中指出，霧峰區光復國中小連續3年入選教育部「中小學數位學習深耕計畫」推動學校，今年以「智慧青農」為主題進行專題式學習，學生親自觀察牛番茄如何受高溫影響，進而發想智慧科技解決之道，啟發學生對數位科技應用及智慧農業的認識及興趣。

教育局長楊振昇表示，今年透過教育部補助「推動中小學數位學習精進方案」，購置超過5萬台行動載具，提供學校教學應用外，台中市更領先全國，自行研發資訊教育的國小中高年級市本課程教材，盼提升學生數位科技應用能力，培養多元學習及橫向整合能力。

教育局指出，光復國中小過去曾結合學校歷史，以地震防災、光復新村等校本主題，發展跨域課程；今年則運用補助的行動載具，推動「智慧青農」專題式學習。

光復國中小校長洪瑞濱說，霧峰是台中農業重鎮，許多家長與畢業校友從事農業生產工作，學校結合社區資源與文化，引導學生透過有脈絡的學習歷程，解決真實情境問題，落實素養導向教學。

參與課程的張姓八年級同學認為，「智慧青農」課程中實際體驗育苗整枝、施肥灌溉與蟲害防治，除印證課程所學知識外，也更能體會農民辛勞；此外，課堂中親自設計組裝自動滴灌系統，也啟發自己對智慧農業的興趣。

青農 教育部 教育局

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