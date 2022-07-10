撐不住了 南投最老書店「草屯三省堂」吹熄燈號

南投歷史最悠久的獨立書店「三省堂書店」宣布8月底停業，店門前掛出「結束營業」的紅布條，業者感謝鄉親長久以來的支持，並舉辦出清特賣會，消息一出，地方惋惜，近日湧入大批顧客支持並採買，也陪老書店走完熄燈前的最後一哩路。

隨數位化、電商平台興起，民眾多使用手機、平板電腦等數位載具閱讀，書籍、文具等則多從網路訂購，導致實體書店商機日蹙，在南投草屯經營有66年歷史、縣內最老牌的獨立書店「三省堂書店」面臨同樣困境，為此力拚轉型複合式經營。

為吸引顧客入店消費，進而延續閱讀風氣，三省堂書店7年多前增闢卡通動漫區、咖啡圖書區，將二樓改裝成咖啡座等，買杯咖啡就能坐在店內盡情閱讀，甚至推出「喝咖啡免費學日文」課程，未料最後仍不敵數位化衝擊，吹熄燈號。

「諸多時空因素，今年8月底忍痛熄燈告別服務。」三省堂書店指出，與在地及鄰近鄉鎮民眾結緣3、4代之久，與各世代學子們共同成長，為求實體店面完整延續，曾數度改裝重新出發，但面對大環境變遷，經營不易，忍痛決定結束營業。

三省堂書店7日在臉書宣布停業，店門也掛出「結束營業」紅布條，並於14日前辦理「最終感謝特賣會」，商品全面出清，且提醒禮券須於15日前用畢；消息一出，地方惋惜，近期湧入大批顧客採買，也陪老書店走完熄燈前的最後一哩路。

三省堂書店今表示，宣布熄燈後收到大量問候打氣與祝福，店內結帳區前大排長龍，部分商品甚至出現清空性缺貨，為滿足顧客需求仍會盡量向供應商進貨，並加快結帳速度，盼顧客理解見諒，同時也非常感謝鄉親數十年來支持及濃厚情誼。