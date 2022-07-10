小小文學家以筆尖關懷人文 阿公店溪文學獎頒獎

高雄市文化局與高雄市岡山大專青年協會主辦「第15屆阿公店溪文學獎」頒獎儀式今天於岡山文化中心舉行，高雄市長陳其邁表示，阿公店溪文學獎讓小小文學家以土地及人民為題材，創作出感人優秀的文學作品，本屆國中散文第一名得獎學生田妤歆為原住民，也象徵高雄是一個融合多元文化的地方。

第15屆阿公店溪文學獎今年共有72名學生、14名指導老師獲獎，題材包含台語童詩、客語童詩、國小至大專散文等，岡大會成員、獲獎師生、獅子會、扶輪社及高雄市客委會主委楊瑞霞、市議員高閔琳、黃秋媖、方信淵等人出席。

陳其邁表示，阿公店溪文學獎、高雄青年文學獎跟打狗鳳邑文學獎都是高雄具有代表性的文學獎項，尤其阿公店溪文學獎年齡再往下延伸，讓小小文學家以敏銳筆尖創作對土地的認識及人性的關懷，因是對土地感情相當具有連結的文學獎項，原來範圍也從阿公店溪，逐漸擴充到二仁溪跟高屏溪流域。

其中獲得國中散文第一名的田妤歆來自前峰國中，她以作品「衝上雲霄」描述父親身為空軍軍官與她的親情故事。田妤歆表示，父親在空軍擔任士官長維修飛機，現在在空軍航校擔任教官，小時候曾帶她到基地、認識空軍歷史。

田妤歆指出，父親曾跟她說，做每件事情要執著、堅持，就像軍人一樣每件工作都要做到最好，從小在岡山出生、長大的田妤歆，也把對父親及空軍的嚮往寫進散文，獲得評審青睞，未來期望從軍擔任飛行員，實現父親未完成的夢想「衝上雲霄」。