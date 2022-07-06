高雄大學配合「2030雙語國家」 推走讀全英語課程
高雄大學配合「2030雙語國家」政策，在這學期通識課推出「走讀北高雄」課程，由修課學生走出教室到橋頭、楠梓、左營等區，藉全英語教學，藉走讀、參訪在地的觀察，製成學習成果，迎合「越在地，越國際」的課程精神。
高雄大學通識教育中心主任余進忠說，校方配合「2030雙語國家」政策，除各學系開設本職學能、英語授課專業課程，通識中心也邀國際交流經驗豐富的課講師劉政暉開設「走讀北高雄」鼓勵學生運用英語溝通、拓展國際視野。
這門課除全英語教學，還讓師生走出教室，實際走讀橋頭、楠梓、左營等地，漫步過程認識各地區特色並要完成各項任務。
劉政暉以橋頭糖廠、老街出題，要學生透過陳年舊照中的建築，對比類似路口及已不復存的建築感受都市更新、工商業發展的過程，並從中引領學生走進場域，觀察過去重要據點所遺留生產機具、防空洞、房舍等，並挑選感興趣的部分加以拍攝、製作英語簡報。
另劉政暉還帶領學生走訪楠梓科技產業園區，觀察電子廠引進大量東南亞移工，進而創造豐沛文化資源與衍生的經濟型態如餐廳、理髮廳、雜貨店，更以英語街訪移工，請教包括工作、生活、文化調適，更從移工口中了解對高雄城市的觀察。
劉政暉說，鼓勵學生了解土地文化與價值，將來有機會走訪其他城市、國家，與國外友人交流時，能對更自信侃侃而談，同時迎合「越在地，越國際」的課程精神。
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