快訊

鹿港火警13歲國中生命喪火窟 打給父親的求救電話曝光

殭屍全面佔領南美館？專家：戴上西方色彩眼鏡的東方文化

聽新聞
test
0:00 / 0:00

松山高中學生洩題害全校重考 PTT網友狂轟：其他人會恨死他

聯合新聞網／ 綜合報導
松山高中期末考題外洩，全校高一生重考一次。記者潘才鉉／攝影
松山高中期末考題外洩，全校高一生重考一次。記者潘才鉉／攝影

松山高中期末考答案外流導致高一生重考，PTT網友傻眼，直呼「學弟接下來2年肯定會被排擠」。一名PTT網友表示，他的爸爸以前也是他就讀學校的老師，但他成績幾乎都沒有及格，因此都沒有人懷疑洩題。

有網友在「黑特松山高中2.0」上爆料，松山高中一年級某同學的母親是負責高一的國文老師，因該位同學居隔在家不用考試，該學生在考前偷拍母親電腦裡的答案上傳限時動態，事後刪除並指控所有目擊者作弊，被人檢舉，導致高一所有班級都要重考國文。

有網友在PTT分享該新聞，他表示，他的爸爸也是同校老師，但是從來沒有人懷疑爸爸洩題給自己，他坦言，「因為我是他這輩子最大的恥辱，我爸教的那科我很少考到及格」。

其他網友紛紛留言「教出一個北七」、「有夠哭，正常考的人會恨死這個學生」、「我也跟我媽同校六年啊，怎麼都沒這種洩題好康」、「我爸每次都被同事虧，你沒在教你兒子嗎？」、「你沒跟你爸說，我是在避嫌啊」、「意思是除了這次被抓包，兒子平常都可以看到考卷囉」。

還有網友留言「父母是老師通常該科很難教自己小孩」、「這高中生好廢，想當年我爸在出模擬考卷，我哥在家準備同一個考試，我開玩笑說答案在旁邊，他也不屑看，還嫌我爸出的考題每次都太簡單」。

PTT 期末考 考題 松山高中

延伸閱讀

煮飯忘了加水「還能拿來做什麼」 網建議放3物變古早味炒米

他想買車被拒 驚覺老婆把千萬存款全借給前男友週轉

「直球勝負」老是被甩 中年男靠一招逆轉追到心上人

破舊蘋果手機撐不到iPhone 14嗎？ 這些地方換電池有優惠

相關新聞

松山高中學生洩題害全校重考 PTT網友狂轟：其他人會恨死他

松山高中期末考答案外流導致高一生重考，PTT網友傻眼，直呼「學弟接下來3年肯定會被排擠」。一名PTT網友表示，他的爸爸以前也是他就讀學校的老師，但他成績幾乎都沒有及格，因此都沒有人懷疑洩題。

金門徵國小暨幼兒園教師 43職缺530人搶 7成5跨海來考

金門縣111學年度國民小學暨公立幼兒園教師聯合甄選，今天在金湖國小舉辦筆試，共有530人報考，爭搶43個正式教師缺額，今...

國三生查落點！高中免試17.3萬名額 今開放查個別序位

今年高中學校分區免試入學管道實際招生名額共有17萬3809名。為提供適切的志願選填參考資訊，全國15個就學區今天也開放查...

前鎮高中創作裝置藝術「虎虎生光」 點亮校園打卡夯點

高雄市前鎮高中學生們用毛筆寫出300個虎字，手工拼貼出裝置藝術「虎虎生光」，參加高雄市教育局「校園藝術．光點計畫」雀屏中...

走不一樣的路 台南女中新二代前往越南尋根築夢

今年6月剛從台南女中畢業的黃宥樺，母親為越南人、父親是台灣人，她在越南出生6個月後，全家才回台居住。國中時期，她如願到越...

台東最高學府今休業式 產科醫生送蛋糕和乖乖

台東縣霧鹿國小利稻分校今休業式，「財團法人台北市林思宏X5醫師慈善基金會」送上大蛋糕和米乖乖恭賀學童階段學習告一段落，也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。