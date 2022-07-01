松山高中學生洩題害全校重考 PTT網友狂轟：其他人會恨死他

松山高中期末考答案外流導致高一生重考，PTT網友傻眼，直呼「學弟接下來2年肯定會被排擠」。一名PTT網友表示，他的爸爸以前也是他就讀學校的老師，但他成績幾乎都沒有及格，因此都沒有人懷疑洩題。

有網友在「黑特松山高中2.0」上爆料，松山高中一年級某同學的母親是負責高一的國文老師，因該位同學居隔在家不用考試，該學生在考前偷拍母親電腦裡的答案上傳限時動態，事後刪除並指控所有目擊者作弊，被人檢舉，導致高一所有班級都要重考國文。

有網友在PTT分享該新聞，他表示，他的爸爸也是同校老師，但是從來沒有人懷疑爸爸洩題給自己，他坦言，「因為我是他這輩子最大的恥辱，我爸教的那科我很少考到及格」。

其他網友紛紛留言「教出一個北七」、「有夠哭，正常考的人會恨死這個學生」、「我也跟我媽同校六年啊，怎麼都沒這種洩題好康」、「我爸每次都被同事虧，你沒在教你兒子嗎？」、「你沒跟你爸說，我是在避嫌啊」、「意思是除了這次被抓包，兒子平常都可以看到考卷囉」。

還有網友留言「父母是老師通常該科很難教自己小孩」、「這高中生好廢，想當年我爸在出模擬考卷，我哥在家準備同一個考試，我開玩笑說答案在旁邊，他也不屑看，還嫌我爸出的考題每次都太簡單」。