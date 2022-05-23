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創新教學奏效 桃園六和高中英文比賽獲佳績

聯合報／ 教育事業部
六和高中在英文比賽得佳績，校長陳淑惠(前排左三)為高中部得獎學生、指導老師打氣。圖／六和高中提供
六和高中在英文比賽得佳績，校長陳淑惠(前排左三)為高中部得獎學生、指導老師打氣。圖／六和高中提供

六和高中校長陳淑惠到任後大力推動英語創新教學，不到一年就見成果，該校學生參加第三屆桃園市英文菁英盃專業英文詞彙與聽寫能力大賽，成績亮眼，拿到多項獎牌。

獲獎的項目包括：國中部獲國中團體組亞軍，國205蔡婷安拿到國中組一般英文組「金腦獎」。高中部英201班盧奕帆獲專業聽力組冠軍，高中部英201班何庭萱、楊書緯獲外語群一般英文組金腦獎。高中部普201班范瑋承、洪欣緯、吳允翔、王誌禹、溫庭豪獲高中英文組金腦獎。同學們都表示，很感謝高中組指導老師黃鳳儀、樊鎮宇與國中組指導老師陳倩雯的帶領，才能有這次的好成績

六和高中表示，陳淑惠自110學年上任後，以專業領導，研發六和教學特色，鼓勵師生多元展能，多參加校內外的各種競賽，規劃111學年度成立「國際部」，以嶄新課程，配合新課綱，豐富學生學習歷程，提升學生外語與國際移動能力。也推出「國際雙聯班」，提供多元升學的管道，將與美國、加拿大及澳洲知名的高中、大學合作教學。

六和高中在英文比賽得佳績，校長陳淑惠（左二）對指導老師（左起黃鳳儀、樊鎮宇、陳倩雯）表達感謝。圖／六和高中提供
六和高中在英文比賽得佳績，校長陳淑惠（左二）對指導老師（左起黃鳳儀、樊鎮宇、陳倩雯）表達感謝。圖／六和高中提供
桃園六和高中在英文比賽得佳績，校長陳淑惠(中)為國中部得獎學生、指導老師打氣。圖／六和高中提供
桃園六和高中在英文比賽得佳績，校長陳淑惠(中)為國中部得獎學生、指導老師打氣。圖／六和高中提供

文組 升學 桃園

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