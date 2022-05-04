南市長榮學生發明安全插頭 世界青少年發明展拿銅牌

台南市長榮中學國中部學生陳萱鎂、梁遠甯、邱亭瑄參加IEYI世界青少年發明展，以作品「彈跳普拉格」拿下銅牌，為南市唯一獲獎隊伍，學生表示，將繼續努力，把作品應用在生活中。

「彈跳普拉格」的創作動機來自把不用的電器插頭拔掉就能省電，陳萱鎂、梁遠甯、邱亭瑄表示，許多人都以錯誤方式拔插頭，例如直接拉扯電線，導致絕緣破損、銅線裸露，這樣不僅增加觸電的危險，更提高短路及電器火災發生的機率，他們利用電流磁效應與彈簧的彈力，製作出能夠自動跳離插座、降低電器火災發生機率及省電的安全插頭。

他們分享，從比賽學到了許多科學領域的專業知識，也了解團隊合作的重要性，對事情的應變能力也大幅提升。不過，也遇到了要在時間內完成作品，卻又要準備大小考試，時間不夠的問題，更懂得如何分配時間。未來希望能把這顆「插頭」數據化、規格化，並研發出更多可能性。

指導老師郭鎮寧表示，3名學生去年選定題目，1年多來持續努力學習新知，疫情期間，即便停課也會跟老師線上討論；開學後更常犧牲假日、午休時間練習。大家的努力，讓身為老師的自己也不敢偷懶，一起解決了很多難題；而受疫情影響，不能現場比賽，透過視訊比賽也是不同的考驗。