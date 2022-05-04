快訊

「打3劑疫苗、無慢性病」24歲閨密突重症去世 她震驚：生前活蹦亂跳

以篩代隔、快篩陽視同確診…防疫險會賠嗎？產險業說明白

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市長榮學生發明安全插頭 世界青少年發明展拿銅牌

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長榮中學國中部學生參加IEYI世界青少年發明展，獲得銅牌。記者鄭惠仁／攝影
台南市長榮中學國中部學生參加IEYI世界青少年發明展，獲得銅牌。記者鄭惠仁／攝影

台南市長榮中學國中部學生陳萱鎂、梁遠甯、邱亭瑄參加IEYI世界青少年發明展，以作品「彈跳普拉格」拿下銅牌，為南市唯一獲獎隊伍，學生表示，將繼續努力，把作品應用在生活中。

「彈跳普拉格」的創作動機來自把不用的電器插頭拔掉就能省電，陳萱鎂、梁遠甯、邱亭瑄表示，許多人都以錯誤方式拔插頭，例如直接拉扯電線，導致絕緣破損、銅線裸露，這樣不僅增加觸電的危險，更提高短路及電器火災發生的機率，他們利用電流磁效應與彈簧的彈力，製作出能夠自動跳離插座、降低電器火災發生機率及省電的安全插頭。

他們分享，從比賽學到了許多科學領域的專業知識，也了解團隊合作的重要性，對事情的應變能力也大幅提升。不過，也遇到了要在時間內完成作品，卻又要準備大小考試，時間不夠的問題，更懂得如何分配時間。未來希望能把這顆「插頭」數據化、規格化，並研發出更多可能性。

指導老師郭鎮寧表示，3名學生去年選定題目，1年多來持續努力學習新知，疫情期間，即便停課也會跟老師線上討論；開學後更常犧牲假日、午休時間練習。大家的努力，讓身為老師的自己也不敢偷懶，一起解決了很多難題；而受疫情影響，不能現場比賽，透過視訊比賽也是不同的考驗。


省電 火災 台南

延伸閱讀

走讀美感地圖 南市三校開創學習新亮點

台南市公布首波酒駕累犯3人　「高清無碼」完整資料全都露

南市今啟動居家照護中心 黃偉哲：已買20萬快篩試劑

插頭10幾年沒動全生鏽燒焦 專家曝防走火「每年該做的事」

相關新聞

上學更安全 南市5年完成16校通學步道 19校闢建中

台南市開闢通學步道，讓學生上下學不再與車爭道！工務局表示，市長黃偉哲重視校園周邊的人行空間及維護學校師生通勤安全，從20...

南市長榮學生發明安全插頭 世界青少年發明展拿銅牌

台南市長榮中學國中部學生陳萱鎂、梁遠甯、邱亭瑄參加IEYI世界青少年發明展，以作品「彈跳普拉格」拿下銅牌，為南市唯一獲獎...

高雄油廠國小改制實中喊停 家長兩樣情

高雄市油廠國小改制科學實驗中學案，牽涉學生名額、是否改校名等爭議，引發家長及社區疑慮。市長陳其邁今天上午在議會受訪說，不...

油廠國小改制科學實中案喊停 高市府另評估設置地點

高雄市油廠國小改制科學實驗中學案，因學校家長及社區表達疑慮，但設置科學實中進程需持續執行，教育局決定先取消油廠國小改制科...

豐原翁子國小持續培育科學人才 連8年雙語科學園遊會今登場

台中豐原翁子國小「科學遊園會」已持續8年，此次主題為「跨領域」、「雙語」，科學器材、拍片、布展等皆為六年級學生一手包辦，...

台中7校制服僅男生繡姓名 教局：6月前取消單一性別須繡規定

台中市議員張家銨指出，部分國高中學生制服，男生繡姓名但女生不用，她認為有安全疑慮或違反性平原則，有繡名字就都繡，否則就都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。