室內配線女力也強 學一技之長增升學實力

桃園市110學年度國中技藝教育競賽自3月23日至4月8日止，今年競賽共9職群20主題，共計有1000名選手參賽，今在桃園楊梅治平高中展開電機電子職群「基本室內配線」組競賽，共有32位選手參賽，都希望在這次競賽中脫穎而出，爭取獎金及升學的機會。

治平高中校長徐享鵬表示，今年首度辦理電機電子職群「基本室內配線」，為培養更多技藝超群的選手參加全國高級中等學校工業類學生技藝競賽，教育局不餘遺力向下扎根厚實實力。

新屋國中莊秉諺2個小時考試的配線時間，他不到1小時就完成了，相當熟練，莊秉諺說，他的阿公及父親也都是水電工，因此受父親耳濡目染影響，也學習配電，加上覺得這行未來薪水不錯，因此報名參賽，花了約2個月時間練習，雖然今天彎管過程比較困難，不過還是努力克服了。

本屆室內配線組參賽女性僅3人，來自迴龍國中小的林芯妍在技藝教育課程初次認識室內配線時，對於複雜的配線技術十分著迷，「當我成功完成穿線時，有滿滿的成就感」。雖然室內配線因為要彎管等工程，需要相對較大的力氣，但她願意面對各種挑戰，家裡同時也很支持她多元探索，對水電產生興趣的她，讓未來升學多一個選項。