3兄妹開「心肝寶貝幫創作聯展」 創作關懷社會時事

高市圖林園分館舉辦「心肝寶貝幫創作聯展」，三兄妹巴貝多唸高中、巴鈊妮唸國中、巴邦尼10歲國小四年級，多才多藝的他們從小愛畫圖、愛捏黏土、跳國標舞、學習書法，家中擺滿了各式藝術創作品及比賽得獎的獎盃及獎狀。這次聯展有101件作品，展期到4月30日。

哥哥巴貝多現就讀鼓山高中美術班，也是國標舞者，106年曾和洪于婷參加電視舞力全開節目，在「小小舞王舞后爭霸賽」中奪冠。美術班學生都要會素描、水彩、水墨、油畫等，巴貝多還多學習了書法，這些都要花很多時間，但沒有一樣難倒巴貝多，時間分配及做功課的效率一級棒。

巴貝多與妹妹巴鈊妮很多繪畫主題，都是觀察現今社會時事。巴貝多一幅水墨畫「齊心」，描述了全世界在新冠肺炎肆虐下，佛祖和醫護人員同心庇佑守護地球上的所有子民，沙漏在這幅畫裡的意義是代表疫情這段時間裡流逝的意象，每一粒沙子都代表著受疫情影響的每個時事物，期盼在沙子流逝完後可以結束這場災厄，並回歸到起初那美好且平凡的日常。巴鈊妮展出了一幅「控」，畫出了五花八門的網路訊息，迷惑了許多年輕學子的心思，使得他們無法自控的困境。

巴鈊妮與弟弟巴邦尼也愛黏土創作，學了好幾年，在林園圖書館2樓展場中有36件令人讚賞的黏土創作。巴邦尼有一幅和閱讀相關的「看書小精靈」作品，也將在展期結束後贈給林園圖書館。