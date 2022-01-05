全台首開「未來學」課程 淡江中學全英語學習

要如何讓高中生能夠對於未來，有更深入的思考與規劃，新北市淡水區淡江大學教育與未來設計學系攜手淡江高級中學，全台灣首度合作開辦「未來學」特色課程，展現學生對於未來的想像與看法。課程採用雙語教學方式，學生收穫很多。

淡江大學教育與未來設計學系主任鄧建邦表示，這一次的成果展是「未來學」第一次前進高中的開課嘗試，這學期以來，用全英語教學，學生也勇於透過英語，開始了解未來的多元性，從改變自己開始成為自己的主人，進而影響周邊、社區，甚至是社會，透過兩校「未來學」的課程結盟，學生可以從中學習到未來學的策略工具和未來思考。

目前在淡江中學以高一智班級38個學生進行未來學課程合作，淡江高中教學組長 江丕得表示，這一個學期是首度與淡江大學合作未來學課程，同時淡江中學教師也建立群組，與淡江大學未來學系教授交流，期盼在今年與明年可以讓淡江高中的老師開啟未來學課程，讓更多學生可以參與這項課程計劃。

高一智班譚宇絜、蔡妤婕均表示，一開始不知道未來學是大學課程，上課後從中學習到如何認識自己及如何改變自己的未來，而課程採用雙語教學方式，也能較熟悉英語上課方式和了解專業課程英語內容，收穫很多。