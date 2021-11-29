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屏東大學46年老宿舍光華樓翻新 保留師生創作巨型浮雕

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
國立屏東大學屏師校區的學生宿舍光華樓，屋齡逾46年，今年暑假全棟整修拉皮，更新內部設備，宛如新建宿舍，校方作為研究生住宿。圖／屏東大學提供
國立屏東大學屏師校區的學生宿舍光華樓，屋齡逾46年，今年暑假全棟整修拉皮，更新內部設備，宛如新建宿舍，校方作為研究生住宿。圖／屏東大學提供

國立屏東大學屏師校區的學生宿舍光華樓，屋齡逾46年，今年暑假全棟整修拉皮，更新內部設備，宛如新建宿舍，校方作為研究生住宿，曾經住過光華樓多名老校友們重回母校，見證當年校園點滴。

屏東大學主秘陳永森說，整修過程中，校方保留當年師生完成兩幅巨型浮雕，由於牆面剝落、長滿青苔，甚至滲漏水，施工團隊逐一克服，盡力還原原貌，與拉皮後的建物在色調上有整體和諧感，當年創作方建明老師，看了很感動。

 兩幅巨型浮雕是在1976年，當時27歲美術系（現為視覺藝術系）老師方建明，率領學生完成的巨型浮雕創作。方建明今回到校園，他說，「光華樓」宿舍的命名，取「日月光華」，是為了鼓勵學生奮發向上、勤修內德，以備將來服務社會。

方建明說，兩幅作品一是日，是陽，一是月，是陰，藉由展現力與美的舞蹈和運動，表現「天行健，君子以自強不息」和「地勢坤，君子以厚德載物」的內涵，由於尺寸太大，師生集體施作後，再交由承作廠商拼貼到牆面上。

屏東大學指出，光華樓寢室原有46間138床，有寢具設備老舊、寢室內樓板夾層，造成光線不良等問題，整修經費共4516萬，整修後有2人房10間、3人房30間，另有單人房2間及4人房1間，共計43間寢室，可提供床位數116床，讓本校研究生使用。

整修後光華樓學生宿舍，明亮寬敞空間，柔和的線條與色彩，尤其公共空間如交誼廳、服務櫃台、廚房等，提供住宿生有如住家裡般舒適感。每間寢室都安裝分離式冷氣。剛從邦交國索馬利蘭就讀國際資訊科技與應用碩士學位學程的哈桑，光華樓的生活環境太棒了。

今天回到母校的老校友，包括73級校友屏東縣新興國小退休校長林敬欽、76級校友屏東縣口社國小校長李宗鴻，大家述說求學時的點滴，與在光華樓留下的美好回憶。

兩位校長說，以前光華樓寢室是樓中樓，一間住9人，空間狹小，住樓上的同學一進房爬樓梯，當時全校學生住宿，生活作息有如軍事化管理，6點起床，6點15分到操場做晨操，晚上10點熄燈，每逢考試前，在走廊、廁所或樓梯等有燈光的地方，都擠滿準備課業同學，寢室沒冷氣，炎熱夏天，男生房間都是汗臭味，寢室只是睡覺的地方，整修後的光華樓一間寢室住2人，還有分離式冷氣，他們期勉學弟妹好好珍惜。

國立屏東大學屏師校區的學生宿舍光華樓，屋齡逾46年，今年暑假全棟整修拉皮，更新內部設備，宛如新建宿舍，剛從邦交國索馬利蘭就讀國際資訊科技與應用碩士學位學程的哈桑（左）說，光華樓的生活環境太棒了。圖／屏東大學提供
國立屏東大學屏師校區的學生宿舍光華樓，屋齡逾46年，今年暑假全棟整修拉皮，更新內部設備，宛如新建宿舍，剛從邦交國索馬利蘭就讀國際資訊科技與應用碩士學位學程的哈桑（左）說，光華樓的生活環境太棒了。圖／屏東大學提供
國立屏東大學屏師校區的學生宿舍光華樓，屋齡逾46年，今年暑假全棟整修拉皮，校方保留當年師生完成兩幅巨型浮雕，由於牆面剝落、長滿青苔，甚至滲漏水，施工團隊逐一克服，盡力還原原貌，與拉皮後的建物在色調上有整體和諧感，當年創作的老師方建明（左），看了很感動。圖／屏東大學提供
國立屏東大學屏師校區的學生宿舍光華樓，屋齡逾46年，今年暑假全棟整修拉皮，校方保留當年師生完成兩幅巨型浮雕，由於牆面剝落、長滿青苔，甚至滲漏水，施工團隊逐一克服，盡力還原原貌，與拉皮後的建物在色調上有整體和諧感，當年創作的老師方建明（左），看了很感動。圖／屏東大學提供
國立屏東大學屏師校區的學生宿舍光華樓，屋齡逾46年，今年暑假全棟整修拉皮，校方保留當年師生完成兩幅巨型浮雕，由於牆面剝落、長滿青苔，甚至滲漏水，施工團隊逐一克服，盡力還原原貌，與拉皮後的建物在色調上有整體和諧感，當年創作的老師方建明（右），看了很感動。圖／屏東大學提供
國立屏東大學屏師校區的學生宿舍光華樓，屋齡逾46年，今年暑假全棟整修拉皮，校方保留當年師生完成兩幅巨型浮雕，由於牆面剝落、長滿青苔，甚至滲漏水，施工團隊逐一克服，盡力還原原貌，與拉皮後的建物在色調上有整體和諧感，當年創作的老師方建明（右），看了很感動。圖／屏東大學提供
國立屏東大學屏師校區的學生宿舍光華樓，屋齡逾46年，今年暑假全棟整修拉皮，更新內部設備，宛如新建宿舍，校方作為研究生住宿。圖／屏東大學提供
國立屏東大學屏師校區的學生宿舍光華樓，屋齡逾46年，今年暑假全棟整修拉皮，更新內部設備，宛如新建宿舍，校方作為研究生住宿。圖／屏東大學提供
國立屏東大學屏師校區的學生宿舍光華樓，屋齡逾46年，今年暑假全棟整修拉皮，更新內部設備，宛如新建宿舍，校方作為研究生住宿。圖／屏東大學提供
國立屏東大學屏師校區的學生宿舍光華樓，屋齡逾46年，今年暑假全棟整修拉皮，更新內部設備，宛如新建宿舍，校方作為研究生住宿。圖／屏東大學提供
國立屏東大學屏師校區的學生宿舍光華樓，屋齡逾46年，今年暑假全棟整修拉皮，更新內部設備，宛如新建宿舍，校方作為研究生住宿。圖／屏東大學提供
國立屏東大學屏師校區的學生宿舍光華樓，屋齡逾46年，今年暑假全棟整修拉皮，更新內部設備，宛如新建宿舍，校方作為研究生住宿。圖／屏東大學提供
國立屏東大學屏師校區的學生宿舍光華樓，屋齡逾46年，今年暑假全棟整修拉皮，更新內部設備，宛如新建宿舍，校方作為研究生住宿。圖／屏東大學提供
國立屏東大學屏師校區的學生宿舍光華樓，屋齡逾46年，今年暑假全棟整修拉皮，更新內部設備，宛如新建宿舍，校方作為研究生住宿。圖／屏東大學提供
國立屏東大學屏師校區的學生宿舍光華樓，屋齡逾46年，今年暑假全棟整修拉皮，更新內部設備，宛如新建宿舍，校方作為研究生住宿。圖／屏東大學提供
國立屏東大學屏師校區的學生宿舍光華樓，屋齡逾46年，今年暑假全棟整修拉皮，更新內部設備，宛如新建宿舍，校方作為研究生住宿。圖／屏東大學提供
國立屏東大學屏師校區的學生宿舍光華樓，屋齡逾46年，今年暑假全棟整修拉皮，更新內部設備，宛如新建宿舍，校方作為研究生住宿。圖／屏東大學提供
國立屏東大學屏師校區的學生宿舍光華樓，屋齡逾46年，今年暑假全棟整修拉皮，更新內部設備，宛如新建宿舍，校方作為研究生住宿。圖／屏東大學提供
國立屏東大學屏師校區的學生宿舍光華樓，屋齡逾46年，今年暑假全棟整修拉皮，更新內部設備，宛如新建宿舍，校方作為研究生住宿。圖／屏東大學提供
國立屏東大學屏師校區的學生宿舍光華樓，屋齡逾46年，今年暑假全棟整修拉皮，更新內部設備，宛如新建宿舍，校方作為研究生住宿。圖／屏東大學提供
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國立屏東大學屏師校區的學生宿舍光華樓，屋齡逾46年，今年暑假全棟整修拉皮，更新內部設備，宛如新建宿舍，校方作為研究生住宿。圖／屏東大學提供
國立屏東大學屏師校區的學生宿舍光華樓，屋齡逾46年，今年暑假全棟整修拉皮，更新內部設備，宛如新建宿舍，校方作為研究生住宿。圖／屏東大學提供

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