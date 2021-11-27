扶輪為桃園原鄉學童辦公益活動 泰雅族耆老口述歷史

桃園市陽明扶輪社昨天在復興區舉辦「泰雅射日揚名立萬接力賽」公益活動，今年是第2屆，原鄉介壽、羅浮、奎輝、長興、高義、光華6所國小都參加，蘆竹區光明國小原住民族學生也組隊上山挑戰，大家藉由接力賽發揮團隊精神，也學習母語泰雅族語，聽部落耆老口述文化歷史，體驗過去泰雅英雄射日的弓箭技能。

泰雅射日接力賽很熱鬧，教育局主秘賴銀奎也到場，復興區長游正英送給每位學生選手小禮物，澤仁里辦公室也贊助優勝隊伍白米獎品，奎輝里里長謝黃芳里長提供活動補給飲料。陽明扶輪是主辦單位，社長李志偉和社友寶眷聯合國際3502地區陽德、同德、有德、旭德、耀德與桃花源、大興等分區社團協辦，完成結合泰雅族口述歷史文化與技藝的公益活動。