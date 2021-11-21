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花蓮推數位學生證年底啟用 登錄健檢資料助家長追蹤

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府推動數位學生證，將整合圖書、保健管理系統，預計今年底啟用。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣政府推動數位學生證，將整合圖書、保健管理系統，預計今年底啟用。圖／花蓮縣府提供

花蓮縣政府推動數位學生證，除了悠遊卡功能外，將整合圖書、保健管理系統，只要「一卡在手」，就能線上借閱電子書、實體書；登錄學生健康檢查數據，甚至分析校園的安全死角，保障學生安全等。教育處表示，數位學生證預計今年底啟用，可嘉惠縣內2萬多名國中小學生。

教育處副處長翁書敏指出，數位學生證是從縣民卡衍生而來，待智慧圖書及智慧保健管理系統建置完成後，校內外圖書館都可用此證借書，在每學年度學生健康檢查的數據、身體狀況，都可登錄在學生證裡，以便家長及醫護人員追蹤。

翁書敏說，數位學生證未來還能詳細記錄學生在校園何處受傷，揪出校園安全死角，提醒校方改善。隨著更多線上智慧系統開發，相信此證能做更多的運用，讓教務行政自動化，數位學生證已陸續換發全縣國中及國小學童。

花蓮數位學生證區分為優待卡及學生卡2種，第一種是優待卡，由設籍花蓮縣6歲至12歲兒童使用，第二種為學生卡，提供設籍花蓮縣12歲以上學生使用，都享有學生優待收費。

教育處表示，目前市面上的悠遊卡大部分為無記名卡，若遺失無法退費，造成持卡人損失，數位學生證則是記名卡，為符合個人資料保護法規定，首次申請需填寫「數位學生證個人資料處理同意書」，不論數位學生證是否記名，都可正常使用，唯一差別在於若不記名，遺失時無法返還悠遊卡儲值餘額。

數位學生證票卡使用年限，訂為學生就讀學校畢業年度的10月底，若超過此期限，悠遊卡仍可繼續使用，會改以普通票價扣款，不再享有學生優惠。

悠遊卡 花蓮 健康檢查

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