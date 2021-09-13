為中秋後柚子找出路 嘉大「柚香膠原露」獲獎下月上市

嘉義大學食品科學系助理教授張文昌，有感於柚子中秋過後不好賣，每年丟棄柚子達上千噸，經3年研發柚子保存、加工方法，除將柚子皮提煉精油，還以柚子果肉結合銀耳等食材製成「柚香膠原露」，獲農委會2021農糧科研加工食品，廠商也爭取技轉生產，預定下月上市。

「果農真的很辛苦！」張文昌表示，3年前嘉義柳丁盛產，供需失調、價格低迷，市場大盤柳丁1台斤只收3元，但是果農平均採收工資每台斤就要5元，當他聽到果農抱怨「這樣賣划不來、只能棄收」，心裡真的很難過，一直想要如何幫助果農。

他說，之後發現國內柚子生產也有類似情形，中秋過後吃柚子的人愈來愈少，多數人又喜歡吃「老欉」，新株採收的柚子易滯銷，他開始研發如何讓柚子丶柳丁，從外皮到果肉都能完全被利用。

張文昌指出，多數廠商會提煉柚子皮精油，但柚子果肉保存易有苦味，他經過2年上百次測試，終於研發出柚子保存不苦澀技術， 同時搭配銀耳等食材製成「柚香膠原露」，不僅保留果肉香氣、口感，還有高纖低卡特色，品嚐過的師生都讚不絕口。

他說，「柚香膠原露」獲廠商青睞，將主攻小資族、青年男女市場，日前已合作簽署技轉生產，產品預定下月上架販售。 「柚香膠原露」強調低卡高纖、保留柚子果肉香氣。記者卜敏正／攝影 「柚香膠原露」獲農委會2021農糧科研加工食品獎。記者卜敏正／攝影

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