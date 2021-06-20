新北線上畢典百百種 有人唱到哭、有人放話「當總統」

對學生來說，連2年遭遇疫情，讓快樂校園生活變了調，今年也因三級警戒讓畢業典禮全取消，不過仍可採線上辦理，其中新北市高中職以下有近9成學校改線上，各校花招百出，祭出歌舞、紀錄片、機器人等方式，更有學生在線上畢業相聲時放話未來長大後要當總統。

新北市高中職以下共337所學校，有299校辦理線上畢典，五華國小發揮創意，畢業班導師代表黃翊婷用多首流行歌曲做成串燒，自己搭配舞蹈為畢業生獻祝福。

而五華國小畢業生則表演畢業相聲向學校表達感謝，同學黃柏崴還在影片中開玩笑說自己「20年後當然要當總統」，被同學周芸彤回「肯定不可能，未滿40歲還不能選總統啦！」。黃柏崴隨後表示，當總統是假的，最偉大職業是老師；周芸彤說，每個職業不分貴賤，只要有心奉獻都是最美的夢想。

萬里國中以預錄1.5小時畢業影片上傳YouTube播出，影片滿載師生與校長祝福，家長會長王傑倫演唱吳奇隆的「祝福你一路順風」時忍不住哽咽，更有老師合力演出手偶劇，把3年回憶濃縮在短短數分鐘。

台北大學在線上直播畢典，以過去各系啦啦隊比賽精華片段作為開頭與結束，勾起同學間的共鳴；輔仁大學讓學生分享自己對學校第一印象，不少人把附近美食背得爛熟，以及輔大人才有的回憶中美湖（淹水）；淡江大學讓畢業生同時線上撥穗，為大學生涯畫上句點。

教育局表示，各校辦理線上畢典都有遵守防疫措施並低度活動，學校用心規畫，不讓學生留下遺憾，雖然能辦理人力和方式有限，但創意及祝福無限，期待學生帶著滿滿的祝福，帶著夢想並勇敢的邁向下個階段。 五華國小表演畢業相聲，小朋友開玩笑說長大後當然要當總統。圖／新北市教育局提供 輔大人的共同回憶「中美湖」。圖／取自輔仁大學YouTube頻道

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