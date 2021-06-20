快訊

防打疫苗猝死有撇步 長輩3大疑問一次解答

高嘉瑜喬疫苗基層炸鍋 康裕成：中評會無法主動處理違紀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北線上畢典百百種 有人唱到哭、有人放話「當總統」

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
淡江大學讓學生同步線上撥穗。圖／淡江大學提供
淡江大學讓學生同步線上撥穗。圖／淡江大學提供

對學生來說，連2年遭遇疫情，讓快樂校園生活變了調，今年也因三級警戒讓畢業典禮全取消，不過仍可採線上辦理，其中新北市高中職以下有近9成學校改線上，各校花招百出，祭出歌舞、紀錄片、機器人等方式，更有學生在線上畢業相聲時放話未來長大後要當總統。

新北市高中職以下共337所學校，有299校辦理線上畢典，五華國小發揮創意，畢業班導師代表黃翊婷用多首流行歌曲做成串燒，自己搭配舞蹈為畢業生獻祝福。

而五華國小畢業生則表演畢業相聲向學校表達感謝，同學黃柏崴還在影片中開玩笑說自己「20年後當然要當總統」，被同學周芸彤回「肯定不可能，未滿40歲還不能選總統啦！」。黃柏崴隨後表示，當總統是假的，最偉大職業是老師；周芸彤說，每個職業不分貴賤，只要有心奉獻都是最美的夢想

萬里國中以預錄1.5小時畢業影片上傳YouTube播出，影片滿載師生與校長祝福，家長會長王傑倫演唱吳奇隆的「祝福你一路順風」時忍不住哽咽，更有老師合力演出手偶劇，把3年回憶濃縮在短短數分鐘。

台北大學在線上直播畢典，以過去各系啦啦隊比賽精華片段作為開頭與結束，勾起同學間的共鳴；輔仁大學讓學生分享自己對學校第一印象，不少人把附近美食背得爛熟，以及輔大人才有的回憶中美湖（淹水）；淡江大學讓畢業生同時線上撥穗，為大學生涯畫上句點。

教育局表示，各校辦理線上畢典都有遵守防疫措施並低度活動，學校用心規畫，不讓學生留下遺憾，雖然能辦理人力和方式有限，但創意及祝福無限，期待學生帶著滿滿的祝福，帶著夢想並勇敢的邁向下個階段。

五華國小表演畢業相聲，小朋友開玩笑說長大後當然要當總統。圖／新北市教育局提供
五華國小表演畢業相聲，小朋友開玩笑說長大後當然要當總統。圖／新北市教育局提供
輔大人的共同回憶「中美湖」。圖／取自輔仁大學YouTube頻道
輔大人的共同回憶「中美湖」。圖／取自輔仁大學YouTube頻道

夢想

延伸閱讀

確診者發病日就被找到 新北「3步驟」精準疫調

新北再增3例打完疫苗後猝死 新北：均有慢性疾病

新竹縣各校線上畢典創意多 有直播大合唱還有借位頒獎

台師大創校99年首次線上畢典 師生即時連線獻祝福

相關新聞

新北線上畢典百百種 有人唱到哭、有人放話「當總統」

對學生來說，連2年遭遇疫情，讓快樂校園生活變了調，今年也因三級警戒讓畢業典禮全取消，不過仍可採線上辦理，其中新北市高中職...

偏鄉設備不足線上教學困難 台積電如及時雨送來電腦

停課不停學，雲林偏鄉視訊設備短缺，山上孩子沒電腦、海區學校的電腦沒鏡頭，教的沒能安心教，學的沒能好好學，造成在家學習困擾...

新竹縣各校線上畢典創意多 有直播大合唱還有借位頒獎

新竹縣內的124所國中小學，明天之前都將舉辦完畢業典禮，超過一半的學校都是採用線上方式舉行畢典，但大家也加入不少創意元素...

六家高中雙語實驗班今年開始招生 有機會赴美短期交流

因應2030年雙語國家政策，教育部擴增補助雙語實驗班計畫，全國僅補助50校，新竹縣立六家高中是竹竹苗地區唯一獲補助學校，...

金門開瑄國小辦線上畢典 師生互動遊戲與徵答直呼有趣

金門著名的將軍國小之一開瑄國小今天上午舉辦線上畢業典禮，校長孫麗琪在致詞時以郝廣才所寫的「40年磨一劍，昔日學界魯蛇變疫...

國小畢業生珍惜視訊相處 下課還要老師催離開電腦

疫情嚴峻當下，大家來不及互道珍重再見，台北市南門國小今上午舉辦線上畢典，讓畢業生能有一個難忘的回憶。南門國小表示，停課期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。