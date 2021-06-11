快訊

直播／台灣社區感染滿月已釀349人亡 指揮中心下午說明

心酸！父染疫亡速火化 家屬只能大雨中路邊跪別

國中會考榜首分享經驗 寫錯的弄懂、不熟的多讀一遍

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南市中西區建興國中應屆畢業生張軒睿，會考成績考出5A++、作文滿級分，穩上第一志願。他說，考前把3年來的課本拿出來複習，不熟悉的再讀一遍，以及練習學校的題本，這是他考高分要訣。

建興國中校長陳建和說，張軒睿從國一起就表現優異，成績名列前茅，老師都稱許有加，每學期都拿到學校的勵志獎學金。

國中會考榜首分享經驗 寫錯的弄懂 不熟的多讀一遍的母親說，軒睿讀幼兒園時就喜歡閱讀，寫起字來就對自己要求嚴格，一定要寫得好。小一時在閱讀心得寫作表現上就表現得很成熟，不像低年級的寫作，因此老師推薦讀資優班，小三如願上永福資優班，成績都名列前茅。上了國中後，少有補習，都自己排課表讀書，欣喜讀出好成績。

張軒睿表示，這次會考前，他把一至三年級的課本拿出來複習，不熟的單元就重讀一遍，然後勤做學校所發的題本，不會的試題弄懂為止。他說，自己愛看小說、雜誌，也喜歡寫作，小學有參加全市作文比賽，都名列前茅。

台南市建興國中學生張軒睿會考成績考出5A++、作文滿級分。圖／張軒睿提供
台南市建興國中學生張軒睿會考成績考出5A++、作文滿級分。圖／張軒睿提供

會考 幼兒園 補習

延伸閱讀

國中會考成績公布 南一中、南女中4A1B有機會上

偏鄉單親兒榮登會考榜首 嘉義縣梅山國中會考大放異彩

君毅會考5A以上50人 蘇品頤榮登榜首

二信技專統測3年出4榜首 學校發現共通點學生分享經驗

相關新聞

1.6萬人會考拿「5A」較去年略降 英數減C幅度再躍進

20.2萬人報考的國中教育會考今天放榜，今年五科「精熟」等級最低答對題數比率約79%至90%；「基礎」等級則約占37%至...

會考放榜！專家預估 建中、北一女最低率取分數34.6分

110年國中教育會考成績於今日上午8時開放查詢，成績單電子檔於今日上午10時後由各國中學校寄送給考生。升學輔導專家預估基...

爺爺製紙機車求孫子落空 她寫出會考6級分樣卷

110年國中教育會考寫作測驗，要考生在「未成功的物品展覽會」中放入自己的一項展品。一名考生寫出爺爺親手製造紙機車，祈求媳...

20.2萬人報名的國中會考 今天上午8時起開放查成績

有20.2萬人報名的國中會考，今天上午8時起開放查詢成績，查詢網址為： https://cap.rcpet.edu.tw...

會考寫作3238人拿下6級分 「告白失敗的情書」也入題

國中教育會考今早公布成績，今年國文寫作測驗題目為「未成功的物品展覽會」，透過圖文資訊引導考生聚焦寫作。全國20.2萬名考...

國中會考先給成績電子檔 基隆高中：紙本警戒降後再發

今年國中教育會考今天寄發紙本通知單，國立基隆高中今天表示，目前各校已陸續至基隆高中領回集報考生的成績單，為使後續成績複查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。