國中會考榜首分享經驗 寫錯的弄懂、不熟的多讀一遍

台南市中西區建興國中應屆畢業生張軒睿，會考成績考出5A++、作文滿級分，穩上第一志願。他說，考前把3年來的課本拿出來複習，不熟悉的再讀一遍，以及練習學校的題本，這是他考高分要訣。

建興國中校長陳建和說，張軒睿從國一起就表現優異，成績名列前茅，老師都稱許有加，每學期都拿到學校的勵志獎學金。

國中會考榜首分享經驗 寫錯的弄懂 不熟的多讀一遍的母親說，軒睿讀幼兒園時就喜歡閱讀，寫起字來就對自己要求嚴格，一定要寫得好。小一時在閱讀心得寫作表現上就表現得很成熟，不像低年級的寫作，因此老師推薦讀資優班，小三如願上永福資優班，成績都名列前茅。上了國中後，少有補習，都自己排課表讀書，欣喜讀出好成績。

張軒睿表示，這次會考前，他把一至三年級的課本拿出來複習，不熟的單元就重讀一遍，然後勤做學校所發的題本，不會的試題弄懂為止。他說，自己愛看小說、雜誌，也喜歡寫作，小學有參加全市作文比賽，都名列前茅。

台南市建興國中學生張軒睿會考成績考出5A++、作文滿級分。圖／張軒睿提供

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