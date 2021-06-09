成大藝術戲劇學程線上展示成果「醫啟•藝綺•一起」

受疫情影響，不少學校學生的成果展，都改以線上方式，成大藝術研究所及戲劇碩士學位學程中「表演藝術與行政管理」課程學生，目前就在線上舉辦「醫啟•藝綺•一起」成果展，展現結合在地的學習心得。

學程助理教授馬薇茜表示，學生運用表演藝術的創意思考與發揮，將課程所學行政管理流程與溝通，運用在展覽上，共分為3個部分，「醫啟」是以台灣首位外科醫師馬雅各今年來台150周年，感謝他對台灣現代醫療貢獻，以其來台經歷及足跡處的今昔發展為創作主題。

「藝綺」是以戲曲與表演的方式，開發學生藝術肢體動能、創意思考與想像，探討台南在地人文、景觀、建築、歷史、街景等相關空間場域，以敘事與故事的創作形式，傳遞出對這片土地的關愛與省思。

「一起」則是從認識電影與生活的奧秘，讓學生省思所處的環境、生態與自我生命相互銜接，並拍攝微電影及製作城市主題海報。

展覽連結與相關資訊：

https://www.facebook.com/成大-表演藝術與行政管理成果展-醫啟藝綺一起-104390725156391/

商品推薦