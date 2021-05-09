非營利幼兒園為小學固樁？小一生源兩樣情

政府推動非營利幼兒園，彰化縣府大都選定小學空間經營，因沒有學區制，不少國小期待可藉此穩定小學部小一新生生源，提前「固樁」，但受學校區位及幼兒園招生狀況影響，未必奏效，有家長認為，幼兒園考量費用和接送，小學則是想選學區學校或跨區念大校。

彰化市國聖國小過去學區內有台化公司上萬名員工，員工子女都到國聖念書，但隨著員工減少、關廠等，加上附近都是老舊社區，東區擴大都市計畫遲沒進展，沒有新建案，學生數落於低點，去年開始有非營利幼兒園，今年就為小一生帶來生源。

國聖國小校長黃至賢說，國小端與幼兒園密切互動，讓家長了解學校用心，去年小一新生13人，今年就達到27人，其中6人是外學區學生，幼兒園確實讓小學新生數明顯突破，今年包括大中小以及幼幼班只有18名缺額，50多人報名必須抽籤，相當熱門。

彰化縣106學年度起陸續在11個鄉鎮市設立17家非營利幼兒園，共收托1362名幼生，預計110學年度至112學年度持續在田中鎮、二林鎮等12鄉鎮再設立13家非營立幼兒園，再增加1072名收托人數，行政院今年初宣布擴大補助，新制8月上路後，就讀非營利幼兒園以往每人每月繳交最多3500元，將降為2500元。

非營利幼兒園主打公辦民營，也比照私幼寒、暑假也上課，讓許多家長趨之若鶩，但並非念幼兒園就會繼續念小學，去年成立的湖南非營利幼兒園今年有8名畢業生，但全都沒留在湖南國小就讀，花壇鄉僑愛非營利幼兒園原本目標大中小班共90名學生，但去年首度招生狀況不如預期，加開幼幼班，幼兒園共有50多人就讀，今年大班只有2名畢業生。