墾丁國小夢幻海中畢典 口罩換氧氣面罩、少了來賓致詞

屏東墾丁是南台灣潛水勝地，台灣潛水公司執行長陳琦恩發想將畢業典禮搬到海中樂園，繼去年協助墾丁國小舉辦別開生面的潛水畢業典禮，10名畢業生昨天在墾丁後壁湖海中領取畢業證書，並以預做的標語祝母親節快樂；防疫口罩換成氧氣面罩、沒有來賓致詞、魚兒當來賓，畢業生不僅留下難忘的人生回憶，也共同許下為海洋保育盡分心力的心願。

「海洋保育淨灘、淨海護生態外，教育和札根工作同樣重要！」陳琦恩說，為讓海洋資源永續，公司每年提撥淨利的二成做海洋保育經費，墾丁三面環海，是潛水勝地，在地學校卻未辦過海中畢業活動，去年在網路上號召在地學校單位，墾丁國小表達高度意願，今年持續贊助舉辦，看到墾丁孩子開心在海中領畢業證書、許下為海洋保育盡分心力的心願，心情是悸動的，希望更多學校加入，專業教練團會提供必要的協助。

「潛水首重安全，在台灣潛水公司專業的事前訓練和完善準備工作下，讓家長和老師都放心！」墾丁國小校長陳明輝說，學校一直都以海洋為主題發展特色，尤其是海洋保育工作，學校就在海邊，周邊海洋資源豐富，就該讓學生實際下海體驗，而非紙上談兵， 才是務實辦教育，畢業班導師陳淑芳、簡若茵為此還特別考取初級潛水證照。