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墾丁國小夢幻海中畢典 口罩換氧氣面罩、少了來賓致詞

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東墾丁國小畢業生在台灣潛水公司教練協助下完成難忘的海中畢業典禮，並以預做的標語在海底祝母親節快樂。圖／台灣潛水提供
屏東墾丁國小畢業生在台灣潛水公司教練協助下完成難忘的海中畢業典禮，並以預做的標語在海底祝母親節快樂。圖／台灣潛水提供

屏東墾丁是南台灣潛水勝地，台灣潛水公司執行長陳琦恩發想將畢業典禮搬到海中樂園，繼去年協助墾丁國小舉辦別開生面的潛水畢業典禮，10名畢業生昨天在墾丁後壁湖海中領取畢業證書，並以預做的標語祝母親節快樂；防疫口罩換成氧氣面罩、沒有來賓致詞、魚兒當來賓，畢業生不僅留下難忘的人生回憶，也共同許下為海洋保育盡分心力的心願。

「海洋保育淨灘、淨海護生態外，教育和札根工作同樣重要！」陳琦恩說，為讓海洋資源永續，公司每年提撥淨利的二成做海洋保育經費，墾丁三面環海，是潛水勝地，在地學校卻未辦過海中畢業活動，去年在網路上號召在地學校單位，墾丁國小表達高度意願，今年持續贊助舉辦，看到墾丁孩子開心在海中領畢業證書、許下為海洋保育盡分心力的心願，心情是悸動的，希望更多學校加入，專業教練團會提供必要的協助。

「潛水首重安全，在台灣潛水公司專業的事前訓練和完善準備工作下，讓家長和老師都放心！」墾丁國小校長陳明輝說，學校一直都以海洋為主題發展特色，尤其是海洋保育工作，學校就在海邊，周邊海洋資源豐富，就該讓學生實際下海體驗，而非紙上談兵， 才是務實辦教育，畢業班導師陳淑芳、簡若茵為此還特別考取初級潛水證照。

墾丁國小從上學期就開始準備，安排觀賞影片、認識海洋生物和學習保護海洋知識外，還有浮潛、SUP或衝浪等海洋活動體驗課程，潛水基本訓練包括面鏡排水、練習調節器呼吸和水中耳壓平衡等，15名畢業生最後10人通過，昨天下海時興奮又緊張，教練以1對1方式陪伴學生潛水，讓家長和老師都安心；母親節將至，學生特別在海中用標語表達對母親的愛。

屏東墾丁國小畢業生在台灣潛水公司教練協助下完成難忘的海中畢業典禮，孩子開心在海灘玩水。圖／台灣潛水提供
屏東墾丁國小畢業生在台灣潛水公司教練協助下完成難忘的海中畢業典禮，孩子開心在海灘玩水。圖／台灣潛水提供
屏東墾丁國小畢業生在台灣潛水公司教練協助下完成難忘的海中畢業典禮。圖／台灣潛水提供
屏東墾丁國小畢業生在台灣潛水公司教練協助下完成難忘的海中畢業典禮。圖／台灣潛水提供
屏東墾丁國小畢業生在台灣潛水公司教練協助下完成難忘的海中畢業典禮，魚兒成了來賓。圖／台灣潛水提供
屏東墾丁國小畢業生在台灣潛水公司教練協助下完成難忘的海中畢業典禮，魚兒成了來賓。圖／台灣潛水提供
屏東墾丁國小畢業生在台灣潛水公司教練協助下完成難忘的海中畢業典禮。圖／台灣潛水提供
屏東墾丁國小畢業生在台灣潛水公司教練協助下完成難忘的海中畢業典禮。圖／台灣潛水提供
屏東墾丁國小畢業生在海中領到畢業證書。圖／台灣潛水提供
屏東墾丁國小畢業生在海中領到畢業證書。圖／台灣潛水提供


墾丁 母親節

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