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新北特教師減時數 擬8月起實施

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
新北教育局研議降低特教師每周授課時數，預計今年8月起實施。圖／新北教育局提供
新北教育局研議降低特教師每周授課時數，預計今年8月起實施。圖／新北教育局提供

台灣特教生人數持續增加，特教師負擔重，藍綠新北市議員昨議會質詢時，分別表示教育局研議降低特教師每周授課時數，盼盡快上路。教育局長張明文說，集中式特教國小導師每周18節調整為16節、分散式資源班高中以下也有調降、資源班高中專任師原本16節調降為6節，預計8月起實施。

「這就是目前融合教學現場。」江怡臻說，今年3月初北市某高中學生疑因情緒失控，對教師吐口水、毆打，校方表示該生是特教生。遇到師資不足等問題，也導致特教老師負擔過重，而教育局曾說研議降低授課時數，就是最具體的支持。

市議員黃淑君質詢時說，新北特教師還是有缺額，教育局更不可以忽視集中式特教班的需求，並要一周內提供相關檢討報告。

張明文表示，新學年度將大幅度刪減特教老師授課時數，包括分散式資源班國小老師19改14、國中16改12、高中導師12改6、高中專任老師16改6，集中式特教班國小導師18改16，而在資優類特教老師方面，分散式資源班國小19改16、國中16改14。

教育局補充，將參考其他五都規定，使教師有充分時間支持學生在校生活及學習所需各項課程調整，包含召開IEP及個案會議、入班協助及訓練等，身障類分散式資源班國小減5節、國中減4節、高中減6至10節。

教育局表示，考量超過9成特殊教育需求生就讀普通班，盼強化特教教師與普通班教師合作，幫助特教生適應環境。新北自109學年度起國中小集中式特教班師生比均1比4以下，有效減輕特教教師負擔，保障學生受教權益，但集中式特教班因全時照顧學生，減授節數較少，將持續評估相關政策。

教師 教育局

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