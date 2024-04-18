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高中職免學費方案一校兩制 立委批教育部打臉賴清德

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部年初推動高中職學生免學費方案，但立委葉元之表示，該補助卻有6030名私立高中學生遭排除。圖／葉元之辦公室提供
教育部年初推動高中職學生免學費方案，但立委葉元之表示，該補助卻有6030名私立高中學生遭排除。圖／葉元之辦公室提供

今年2月起，所有具有中華民國國籍的高中職學生均可享有免學費方案，且不排富。立法院今天舉行教育文化委員會，立委葉元之表示，該補助卻有6030名私立高中學生遭排除，只因該批學生參與私立高中獨招或直升，質疑準總統賴清德屢稱「教育平權」卻成一校兩制，教育部則表示，會重新評估。

葉元之指出，教育部以高級中等教育法第35條為理由，條文規定私校要提供招生總名額15%免試入學給教育部，才可以接受補助。教育部為此只補助私立高中免試入學的學生學費，排除直升或獨招的學生，造成教育現場一校兩制。

葉元之也談到，上個月就曾在教文會提出質詢，之後更以臨時提案方式要求教育部改善，但後續接到教育部回文，教育部僅表示，說補助該批私中學生學費一年還需增加3億預算，要繼續研議。

對此，葉元之質疑，教育部國教署的說法，莫非是在打臉賴清德教育平權的理念，恐讓賴清德失信於民。教育平權應是每位高中生機會均等，而不考慮其出生、家庭收入、性別、宗教等條件，當然也不能以入學方式排除部分學生的權益。

葉元之也認為，教育部為了顧及教育平權，已經編列了200億補助私立高中職學生學費，僅僅3億元就認為有困難，顯然說不過去。對此，國教署副署長戴淑芬則回應，未來會審慎評估、多收集各方意見，並於1個月內重新評估後答覆。

教育部 葉元之 賴清德

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